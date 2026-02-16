Ramadan 2026 : horaires de travail dans les administrations publiques

Ramadan 2026 : horaires de travail dans les administrations publiques

La présidence du gouvernement a annoncé, dans un communiqué que les horaires de travail dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif changent à l’occasion du mois de Ramadan 2026 (1447 de l’Hégire).

Le communiqué précise que les horaires de travail dans les administrations publiques à l’occasion du ramadan 2026 seront organisés comme suit :

– Du lundi au jeudi : de 08h00 à 14h30.

– Le vendredi : de 08h00 à 13h30.

