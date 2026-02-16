SOS Villages d’Enfants Tunisie lance la campagne Couffin de Ramadan pour soutenir 9 000 enfants

À l’approche du mois sacré du Ramadan 2026, période de solidarité et de générosité, SOS Villages d’Enfants Tunisie annonce le lancement de sa campagne annuelle Couffin de Ramadan ou 9offet Romdhan . Son objectif est offrir un soutien concret et digne à 9 000 enfants et jeunes à travers tout le pays.

Durant ces jours bénis, chaque contribution peut devenir une lumière qui éclaire un foyer. Un don ne représente pas seulement une aide ponctuelle : il permet de préserver la dignité des familles et de leur garantir le droit de choisir ce dont elles ont réellement besoin souligne l’association.

Grâce aux dons collectés, les mères et les familles accompagnées reçoivent les moyens de sélectionner elles-mêmes les produits nécessaires pour préparer des repas d’iftar chaleureux, adaptés à leurs traditions et à leurs réalités quotidiennes. Une manière humaine et respectueuse de faire vivre l’esprit du Ramadan.

En participant à cette campagne, vous contribuez à semer la sérénité dans le cœur des mères qui espèrent offrir un mois digne à leurs enfants, protéger la dignité en favorisant l’autonomie et en évitant les situations de dépendance ou de charité humiliante et illuminer les tables en garantissant des repas suffisants pour 9 000 enfants et jeunes.

Comment faire un don pour le Ramadan 2026 ?

Les contributions se font en ligne via le site officiel sécurisé de l’organisation : https://www.sosve.tn/. Chaque geste compte et peut transformer le quotidien d’une famille entière pendant le mois sacré.

Un seul don, c’est une dignité préservée et un espoir renouvelé.

Tekiano