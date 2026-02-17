Festival de la Médina de Tunis 2026 : programme de la 42ème édition du 21 février au 15 mars

Le Festival de la Médina de Tunis est de retour pour une nouvelle édition à l’occasion du Ramadan 2026. Les festivaliers ont rendez-vous avec pas moins de 32 spectacles, lors de cette 42ème session, majoritairement des spectacles musicaux mais aussi des pièces de théâtre.
La médina, la cité de la culture de Tunis et plusieurs espaces culturels de la capitale verront se produire des stars de la Tunisie et du monde arabe mais aussi des troupes musicales qui raviront le public de chants festifs et spirituels.
L’inauguration du festival est prévue au théâtre municipal de Tunis avec le spectacle Riad El Achikin de Zied Mahdi et la clôture se déroule aussi à la bonbonnière de Tunis avec un concert de Nabiha Karaouli.
Programme du festival de la Médina de Tunis 2026 :
– Samedi 21 février 2026 (4 Ramadan 1447) : Théâtre municipal
• Spectacle d’ouverture : Zied Mehdi fi Riad El Achikin
– Dimanche 22 février 2026 (5 Ramadan 1447) : Dar El Asram
• Fawzi Chekili – Taqasim
– Lundi 23 février 2026 (6 Ramadan 1447) : Dar El Asram
• Malek Abdellah – Sehr El nagham
– Mardi 24 février 2026 (7 Ramadan 1447) : Centre culturel – École Bir Lahjar
• Association Club Malouf Khemais Tarnan – Bizerte
– Mercredi 25 février 2026 (8 Ramadan 1447): Club culturel Tahar Haddad
• Souheil Cherni – Sirta Nova
– Jeudi 26 février 2026 (9 Ramadan 1447) : Centre culturel – École Bir Lahjar
• Outayl Mouaâouia – Dhilaal Al Atlas Alaykom
– Vendredi 27 février 2026 (10 Ramadan 1447): Théâtre municipal
• Ahmed Ben Jmiâ – Sinouj
– Samedi 28 février 2026 (11 Ramadan 1447) : Théâtre municipal
• Club de musique arabe – Sfax « Zhour Ettarab » avec la participation de la chanteuse Meherzia Tewil
• Dar El Asram: Amal Zdiri & invités – Iqaâ Arrouh (Suisse)
– Dimanche 1er mars 2026 (12 Ramadan 1447) : • Dar El Asram: Ahmed Ajabi Jazztet – Bop Elation
• Théâtre municipal : Pièce « Kahlet El Ahdhab » – mise en scène Taher Issa Ben Arbi
– Lundi 2 mars 2026 (13 Ramadan 1447) : Centre culturel – École Bir Lahjar
• Abdelkrim Basti – Oshaq Ettarab
– Mardi 3 mars 2026 (14 Ramadan 1447): Dar El Asram
• Ahmed Jelmam – Entre Orient et Occident (concert soufi)
– Mercredi 4 mars 2026 (15 Ramadan 1447):
• Dar El Asram : Le Chœur de chants grecs de Tunis – Direction Zied Ben Amor
• Centre culturel École Bir Lahjar: Club Abid pour la musique
– Jeudi 5 mars 2026 (16 Ramadan 1447): Centre culturel – École Bir Lahjar
• Makram Al Ansari – Maqam Ettarab
– Vendredi 6 mars 2026 (17 Ramadan 1447): Dar El Asram
• Tawshihat depuis le Mashreq – Voix méditerranéennes de femmes
Théâtre municipal
• Hommage au défunt Fadhel Jaziri – Al Hadra
– Samedi 7 mars 2026 (18 Ramadan 1447) : École Bir Lahjar
• Eya Daghnouj – Laylet Ons
– Dimanche 8 mars 2026 (19 Ramadan 1447) : • Club culturel Tahar Haddad
• Montassar Amri – Spectacle musical Naghma wa Hikaya
•Zaouïa Sidi Mahrez : Soulameya Ben Mahmoud
– Lundi 9 mars 2026 (20 Ramadan 1447) : Dar El Asram
• Concert d’Istanbul: de Younes Hommage à Moulana
– Mardi 10 mars 2026 (21 Ramadan 1447)
Centre culturel – École Bir Lahjar
• Ali Hussein – Chants d’Irak
Club culturel Tahar Haddad
• Haykel Siala – Solo oud Rafiq Edarb
– Mercredi 11 mars 2026 (22 Ramadan 1447): Club culturel Tahar Haddad
• Sabri Aouni – Entre Orient et Occident
•Dar El Asram : Mohamed Ali Chbil – Rawah wa Rayhan
– Jeudi 12 mars 2026 (23 Ramadan 1447): Dar El Asram
• Ikbal Jemni chante pour Najet Assaghira
– Vendredi 13 mars 2026 (24 Ramadan 1447): Théâtre municipal
• Hommage à Zied Gharsa – Aâradh Echk
– Samedi 14 mars 2026 (25 Ramadan 1447): Théâtre municipal
• Soirée avec Salatni Tarab – Al Koudoud Al Halabia
– Dimanche 15 mars 2026 (26 Ramadan 1447): Théâtre municipal
• Spectacle de clôture – Nabiha Karaouli
Les spectacles se déroulent aux espaces habituels du festival à savoit Dar Lasram, le Club Tahar Haddad, centre culturel et école Bir Lahjar à la médina de Tunis et le Théâtre municipal de Tunis, sis avenue Habib Bourguiba.
Ce rendez-vous ramadanesque est proposé par l’association du festival de la Médina de Tunis présidée par Chedly Ben Younes. Il oeuvre depuis 42 ans à animer la médina de Tunis durant le mois saint et ravive ses espaces culturels emblématiques.
Tekiano
