Le ministère de l’éducation tunisien interdit la prise de photos à l’intérieur des écoles et la Dakhla du Bac

Le ministère de l’éducation tunisien interdit la prise de photos à l’intérieur des écoles

Le ministère de l’éducation a pris une série de mesures visant à protéger les établissements scolaires contre toutes formes de violence, dont notamment l’interdiction d’organiser des manifestations connues sous l’appellation de “Dakhla du Bac” et la prise de photos à l’intérieur de ces établissements.

Le ministère a souligné, dans une note adressée aux commissaires régionaux de l’éducation et aux directeurs des établissements éducatifs, l’interdiction d’organiser toutes activités liées à ce qu’on appelle ” Dakhla du Bac” ou “craquage” et de recenser toutes activités pouvant nuire à la sécurité de la famille éducative ou perturber la vie scolaire, à travers le signalement rapide et la prise des mesures disciplinaires et légales nécessaires.

Le ministère de l’éducation a précisé qu’il était strictement interdit aux élèves d’utiliser les téléphones portables au sein des établissements scolaires et de prendre des photos à l’intérieur de l’établissement hors du cadre autorisé.

Parmi les mesures figurant sur cette note, une seule entrée sera réservée aux élèves et visiteurs avec un gardien qui sera chargé de l’ouvrir et la fermer selon les horaires fixés, avec la nécessité de vérifier l’identité des visiteurs, outre la fermeture de toutes les autres issues pour les exploiter uniquement en cas de nécessité.

Le ministère a appelé à l’organisation de visites aux parents et aux visiteurs et à l’interdiction d’entrée aux classes et aux espaces éducatifs pendant les cours. Des espaces seront réservés pour accueillir les parents selon les normes qui préservent l’intérêt des élèves et le bon déroulement des cours.

Le ministère de l’éducation a également appelé les commissaires régionaux à encourager les enseignants, toutes spécialités confondues, à consacrer un intervalle de temps pendant les cours pour dialoguer avec les élèves et les mettre en garde contre la violence, et à les sensibiliser aux dangers de certains comportements à risque afin d’enraciner la culture de dialogue.

Le ministère a souligné l’importance de renforcer la coopération avec les services de sécurité et administratifs régionaux et locaux pour sécuriser l’environnement scolaire et protéger la famille éducative.

Il a relevé l’importance de l’ouverture de l’établissement éducatif sur la société à travers l’organisation de réunions périodiques avec les parents pour renforcer leur rôle éducatif en incitant les élèves à respecter les enseignants et à valoriser leurs rôles pédagogiques et scientifiques, eu égard leur noble mission et leur impact sur l’édification de la personnalité des élèves, mise à part la nécessité d’encadrer davantage les enfants et d’assurer un suivi quotidien sur le plan scolaire et comportemental.

Tekiano avec tap