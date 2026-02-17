Météo en Tunisie : pluies éparses attendues sur le nord et localement le centre

La Météo en Tunisie affiche des pluies éparses sont attendues sur le nord et localement le centre, mardi 17 février 2026. Ces précipitations seront temporairement orageuses sur l’extrême nord-ouest puis le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest fort à très fort au nord, au centre et localement le sud Est, où la vitesse atteindra 70 Km/h sous forme de rafales et modéré à relativement fort ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée au Golfe de Gabès et houleuse à très agitée dans le reste des côtes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 19 degrés dans le nord et sur les hauteurs ouest et oscilleront entre 19 et 24 degrés ailleurs.