Prix Littéraires COMAR d’Or : appel à candidatures pour la 30ème édition

Le prestigieux concours littéraire COMAR d’Or, organisé par COMAR Assurances, annonce le lancement de sa 30ème édition. Véritable pilier de la scène culturelle, le prix Comar d’Or récompense chaque année le meilleur des romans tunisiens tant en langue arabe qu’en langue française.

Les distinctions de ce concours littéraire se répartissent en trois catégories pour les œuvres en langues arabe et française. Les prestigieux prix COMAR d’OR, dotés chacun d’un montant de 15 000 DT, sont décernés aux meilleurs romans publiés entre deux sessions.

En parallèle, les « Prix Spéciaux des jurys », d’une valeur de 7 000 DT chacun, récompensent les ouvrages faisant preuve d’une originalité remarquée par les jurys. Enfin, les « Prix Découverte », dotés de 3 000 DT chacun, sont attribués aux romanciers dont les jurys décèlent un avenir prometteur.

Conditions de participation pour les anciens lauréats

Les lauréats du COMAR d’Or peuvent concourir à nouveau pour le même prix après un délai de 5 ans.

Les lauréats du Prix Spécial du Jury peuvent postuler immédiatement pour le COMAR d’Or, mais doivent attendre 5 ans pour concourir à nouveau pour le Prix Spécial.

Les lauréats du Prix Découverte ne peut être décerné qu’une seule fois au même auteur.

Pour cette 30ème édition, les critères de sélection sont les suivants :

– Les auteurs doivent être de nationalité tunisienne

– Les romans doivent avoir été publiés entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

– Les ouvrages peuvent être publiés en Tunisie ou à l’étranger.

Deux jurys indépendants, composés chacun de 5 membres, assurent la sélection des œuvres : l’un est dédié à la langue arabe et l’autre à la langue française. Les critères d’évaluation reposent sur la qualité de l’écriture, l’originalité du thème et la dimension créatrice de l’œuvre.

Comment Participer ?

Les écrivains et éditeurs souhaitant soumettre leurs ouvrages doivent contacter le Département Marketing de COMAR Assurances, remplir la fiche d’inscription officielle et déposer 7 exemplaires de l’ouvrage concerné au siège de Comar Assurances.

Tekiano