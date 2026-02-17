WWF Talent Academy : une immersion unique au cœur des forêts tunisiennes pour protéger la biodiversité

Le bureau de l’Afrique du Nord du Fonds mondial pour la nature (WWF) propose une expérience immersive exceptionnelle au cœur des forêts tunisiennes.

Pendant une semaine complète au Parc national d’El Feija, les participants vivront une aventure éducative intense mêlant apprentissage, exploration et réflexion stratégique autour de l’avenir de la biodiversité en Tunisie.

Organisée dans le cadre de la WWF Talent Academy, cette initiative réunit des experts et de jeunes passionnés engagés pour la protection de l’environnement. Le programme repose sur une méthodologie innovante de « camp fermé », favorisant un encadrement intensif, des échanges approfondis et un travail collaboratif en immersion totale dans la nature.

L’objectif est de renforcer les compétences des participants autour du Cadre mondial pour la biodiversité, tout en développant leur capacité à influencer les décideurs et à porter des solutions concrètes en faveur de la préservation des écosystèmes.

L’évènement aura lieu au Parc national d’El Feija, du 21 au 27 mars 2026 et la date limite de candidature est fixée au 20 février. Cela concerne les jeunes âgés entre 18 et 35 ans intéressés par l’environnement.

plus d’informations sur la page facebook WWF North Africa.

Tekiano