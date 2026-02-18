Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux USA

Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux États-Unis

Les deux champions du monde tunisiens Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui se sont distingués aux championnats universitaires de natation aux USA informe le comité National olympique Tunisien (CNOT).

Ahmed Jaouadi a offert une immense fierté à la Tunisie en s’imposant lors des Championnats SEC (États-Unis) sur l’épreuve mythique du 1650 yards nage libre.

Le nageur tunisien, double-champion du monde du 800 mètres et du 1 500 mètres nage libre en 2025, a décroché la médaille d’or avec un chrono impressionnant de 14:25.14, confirmant son statut parmi les meilleurs spécialistes d’endurance.

De son côté, Ahmed Hafnaoui, celui qui a remporté la médaille d’or du 400 m nage libre aux Jeux olympiques de 2020 a décroché le bronze et confirme son rang mondial.

Ahmed Hafnaoui, champion olympique et référence mondiale du demi-fond et du fond, a lui aussi brillé en montant sur la troisième marche du podium avec un temps de 14:30.74.

Sa médaille de bronze vient consolider la domination tunisienne sur cette épreuve exigeante et témoigne de la régularité de ses performances à l’international.

Le 1650 yards correspond à 1508,76 mètres, soit une distance légèrement supérieure au 1500 m olympique. Cette course se dispute en bassin de 25 yards (22,86 m) et non en bassin olympique de 50 mètres.

Cette configuration implique un nombre plus élevé de virages, davantage de poussées murales, des chronos généralement plus rapides qu’en grand bassin.

En équivalence sur 1500 m en bassin olympique (50 m), les temps réalisés correspondraient approximativement à 14:42.44 pour Ahmed Jaouadi 14:48.15 pour Ahmed Hafnaoui précise le CNOT.

À titre de comparaison, le record du monde du 1500 m est détenu par l’Américain Bobby Finke en 14:30.67.

Ces résultats aux Championnats SEC confirment le très haut niveau de la natation tunisienne, particulièrement sur les épreuves d’endurance.

Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui démontrent une nouvelle fois que la Tunisie demeure une nation incontournable dans les courses de fond, capable de rivaliser avec les meilleures écoles mondiales.

