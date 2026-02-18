Imsakia Ramadan 2026 : horaires et l’Imsak et l’Iftar au grand Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan et El Kef

Le Ramadan 2026 ou ramadan de l’an 1447 de l’Hégire débute cette année en Tunisie, jeudi 19 février 2026. Le mufti de la république tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé mardi soir que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan n’a pas été observé. En conséquence, le mois de Chaâbane 1447 sera complété mercredi 18 février.

L’institut national de Météorologie a partagé à l’occasion Imsakia Ramadan 2026 ou le calendrier du ramadan 2026 qui fixe les heures du début et de la fin du jeûne tout au long du mois saint.

Nous partageons avec vous, comme chaque année, dans ce qui suit le calendrier du ramadan ou Imsakia Ramadan 2026 dans les grandes villes de Tunisie indiquant les horaires et l’Imsak et l’Iftar au grand Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan et Kef.

Imsakia Ramadan 2026 pour le Grand Tunis

Imsakia Ramadan 2026 pour Sousse

Imsakia Ramadan 2026 pour Sfax

Imsakia Ramadan 2026 pour Kairouan

Imsakia Ramadan 2026 pour El Kef

Rappelons que l’Institut National de Météorologie, affiche tous les jours avec précision, sur son site officiel, les horaires de l’Imsak et l’Iftar en Tunisie par gouvernorat et par ville.

