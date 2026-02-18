Météo en Tunisie : nuages passagers, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions, mercredi 18 février 2026. Le vent soufflera du secteur Sud faible à modéré à progressivement relativement fort près des côtes.

La mer sera agitée à onduleuse dans le Nord et houleuse à peu agitée dans les côtes Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés dans le Nord et sur les hauteurs Ouest et entre 21 et 25 degrés ailleurs, selon la même source.