Ooredoo Fintech Tunisie obtient l’agrément de la Banque Centrale pour lancer walletii by Ooredoo en Tunisie

Ooredoo Fintech Tunisie a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie pour lancer walletii by Ooredoo sur le marché tunisien, marquant une étape majeure dans le développement de services financiers numériques sécurisés et inclusifs dans le pays.

Cette avancée renforce l’engagement de Ooredoo Fintech Tunisie à proposer des solutions de paiement digital réglementées, fiables et faciles d’utilisation à travers le pays, tout en soutenant la stratégie nationale de transformation digitale et d’inclusion financière de la Tunisie.

Le lancement de walletii by Ooredoo s’appuie sur un solide réseau de partenaires locaux, notamment avec l’opérateur national de paiement en Tunisie.

Soutenues par l’infrastructure robuste de Ooredoo et la confiance associée à sa marque, ces collaborations garantissent une intégration fluide au sein de l’écosystème financier national et une conformité totale avec les cadres réglementaires et les systèmes de paiement nationaux.

Conçu comme un compagnon financier digital simple et intuitif, walletii by Ooredoo permet aux utilisateurs d’effectuer facilement leurs transactions quotidiennes, notamment le paiement de factures, les transferts d’argent et les retraits d’espèces sécurisés.

Fort de l’expérience éprouvée de sa maison mère Ooredoo Fintech International dans l’exploitation de services financiers numériques au Qatar, à Oman et aux Maldives, le service apporte au marché Tunisien un savoir-faire validé à l’international.

L’un des principaux atouts de walletii by Ooredoo réside dans son vaste réseau de distribution, celui de son partenaire privilégié, Ooredoo Tunisie, le plus étendu et accessibles en Tunisie, permettant aux clients de s’inscrire facilement et d’effectuer des opérations de dépôt et de retrait d’espèces.

Cette large couverture joue un rôle clé dans le renforcement de l’inclusion financière, notamment auprès des populations non bancarisées ou sous-bancarisées.

Michelangelo Giacco, CEO de Ooredoo Fintech Tunisie a déclaré : « Cette autorisation nous permet d’introduire la marque walletii en Tunisie et de proposer une solution de portefeuille numérique éprouvée sur un marché dynamique et en pleine évolution.

En nous appuyant sur notre expertise régionale, nous ambitionnons d’accompagner les consommateurs et les entreprises avec des outils financiers sécurisés du quotidien, contribuant ainsi à l’inclusion financière et à la croissance économique. »

Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a ajouté : « Le lancement de walletii by Ooredoo en Tunisie constitue une étape importante dans le soutien à la transformation digitale du pays. En proposant un portefeuille numérique sécurisé et facile à utiliser pour les besoins du quotidien, nous réaffirmons notre engagement à renforcer la confiance dans les paiements digitaux et à élargir l’accès aux services financiers modernes à travers tout le pays. »

Pour plus d’informations sur walletii by Ooredoo, veuillez visiter :

www.walletii.tn

À propos d’Ooredoo Fintech International

Ooredoo Financial Technology International est une filiale détenue à 100 % par le groupe Ooredoo. Créée pour développer et déployer un écosystème fintech intégré à travers la région MENA, l’entreprise propose des services financiers numériques innovants déjà opérationnels dans plusieurs marchés.

Ooredoo Fintech International œuvre à favoriser l’inclusion financière en offrant des solutions sécurisées, réglementées et accessibles aux particuliers comme aux entreprises.

Pour plus d’informations : https://www.ofti.app/