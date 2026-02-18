Samsung déploie un dispositif d’affichage 3D dans plusieurs villes à travers le monde en amont du Galaxy Unpacked 2026

Samsung donne vie à Galaxy AI sur grand écran dans certains des espaces urbains les plus emblématiques au monde grâce à un dispositif d’affichage digital, en 3D.

À l’approche du Galaxy Unpacked qui se tiendra le 25 février prochain, Samsung offre au public du monde entier un premier aperçu de la manière dont Galaxy AI permet de donner vie à sa créativité.

À partir du 11 février, les panneaux digitaux 3D de Samsung s’affichent dans 17 lieux emblématiques à travers le monde, dans de grandes villes telles que Hô Chi Minh-Ville, Londres, Los Angeles, Séoul et Tokyo, mettant en lumière toute la puissance de Galaxy AI.

Le Galaxy Unpacked sera diffusé en direct sur Samsung.com, la Newsroom de Samsung, et sur la chaine Youtube de Samsung dès 19h00, heure de Paris (CET).

Pour découvrir d’autres teasers et suivre les actualités avant l’événement n’oubliez pas de vous inscrire sur samsung.com/unpacked.

Le dispositif d’affichage 3D de Samsung investira les lieux suivants :

– Los Angeles, The Moxy

– Londres, Piccadilly

– Londres, Outernet Now Vista

– Varsovie, Marriott

– Djeddah, King’s Tower

– Hong Kong, Entertainment Building

– Chengdu, Tai Koo Li

– Shanghai, Paramount

– Taipei, Light Corner

– Melbourne, Emporium

– Bangkok, The Panoramix CTW

– Hô Chi Minh-Ville, Sunwah Tower

– Kuala Lumpur, Elite Pavilion

– Tokyo, Omotesando

– Tokyo, Shibuya Station Front

– Séoul, K-POP Live at Coex

– Séoul, KT Square

