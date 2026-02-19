Afef Ben Mahmoud directrice de la 8e édition du festival Gabès Cinéma Fen

Afef Ben Mahmoud est nommée directrice de la 8e édition du festival Gabès Cinéma Fen. L’artiste tunisienne dirigera cette nouvelle édition du GCFen attendue du 26 avril au 02 mai 2026 à Gabès et ses environs.

Cette nomination vient saluer un parcours artistique riche et pluriel. Actrice, réalisatrice et productrice, Afef Ben Mahmoud a construit son rapport au cinéma à travers des expériences variées, aussi bien devant que derrière la caméra, en s’inscrivant dans le champ du cinéma d’auteur.

Le public l’a notamment découverte à travers des rôles marquants au cinéma et à la télévision, parmi lesquels Streams (2021) de Mehdi Hmili et 13e Round (2025) de Mohamed Ali Nahdi, rôles pour lesquels elle a reçu le prix de la meilleure interprétation au Festival international du film du Caire.

Elle a également pris part à des œuvres devenues des références du cinéma tunisien, comme Making-Of (2006) et Les Épouvantails (2019) de Nouri Bouzid. En parallèle de son travail d’actrice, elle a coréalisé avec le cinéaste marocain Khalil Benkirane le film Backstage (2023), récompensé dans plusieurs festivals internationaux.

Ce choix intervient à un moment charnière pour Gabès Cinéma Fen, qui poursuit sa réflexion esthétique et affirme davantage son positionnement en tant que festival indépendant, à l’écoute des formes libres du cinéma et de la création artistique.

Depuis sa création, le festival dédiée au cinéma, l’art de la vidéo et VR, se veut un espace de rencontre entre les arts de l’image, un lieu de réflexion collective et un terrain d’expérimentation, aussi bien dans ses propositions artistiques que dans son rapport au public et à la ville.

À travers cette nomination, Gabès Cinéma Fen parie sur l’élan d’une nouvelle dynamique, capable de nourrir sa programmation et d’élargir encore son ouverture à des expériences créatives diverses, en cohérence avec son identité et sa vision pour les années à venir.

