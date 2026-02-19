Attijari bank célèbre la transmission et les liens intergénérationnels au sein de la diaspora avec une campagne baptisée “يعيش فينا رمضان” à l’occasion du Ramadan 2026

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Attijari bank lance une campagne culturelle et patrimoniale  inédite dédiée à la diaspora, placée sous le signe de la transmission, du partage et de la mémoire collective.

Pensée comme un pont entre les générations, cette initiative vise à raviver les rituels du Ramadan qui  ont façonné les traditions familiales et culturelles, tout en les recontextualisant pour les nouvelles  générations vivant à l’étranger.

À travers cette campagne, Attijari bank réaffirme son engagement à  accompagner la diaspora bien au-delà des services bancaires, en valorisant son identité, son héritage  et ses liens avec ses racines.

Une capsule hebdomadaire pour faire vivre les traditions

Tout au long du mois de Ramadan, un rendez-vous hebdomadaire sera proposé sous forme de  capsules thématiques, chacune mettant en lumière un rituel emblématique du Ramadan : du moment  du Shour aux veillées familiales, en passant par les saveurs culinaires ou encore les pratiques  spirituelles.

Chaque capsule sera éclairée par l’intervention du chercheur en patrimoine Abdessattar Amamou,  qui reviendra sur l’origine du rituel, son évolution à travers le temps et sa signification profonde dans  l’histoire et la culture. Cette approche permettra de donner du sens aux traditions, de susciter le  dialogue entre générations et de transformer chaque diffusion en un véritable moment de  transmission.

Créer l’événement, semaine après semaine

Conçue comme une expérience culturelle vivante, la campagne s’inscrit dans une dynamique  événementielle, invitant la diaspora à se retrouver chaque semaine autour d’un rituel partagé, à  échanger, à se souvenir et à transmettre. En mettant en récit ces pratiques, Attijari bank souhaite créer  un espace de connexion émotionnelle entre les aînés et les plus jeunes, entre le passé et le présent.

« Le Ramadan est un temps fort de spiritualité, mais aussi de transmission. À travers cette campagne,  nous souhaitons célébrer ce qui nous rassemble, renforcer les liens intergénérationnels et  accompagner la diaspora dans la préservation de son héritage culturel », déclare M. Saïd Sebti,  Directeur Général d’Attijari bank.

Un engagement durable auprès de la diaspora

Avec cette campagne ramadanesque, Attijari bank confirme sa volonté d’être un partenaire de  confiance de la diaspora, attentif à ses valeurs, à son histoire et à ses aspirations, et d’inscrire son  action dans une relation durable, humaine et porteuse de sens.

