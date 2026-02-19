La Voix de Hind Rajab primé au gala Cinema for Peace à Berlin, Kaouther Ben Hania refuse la récompense

Film La Voix de Hind Rajab de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a reçu le prix du « Film le plus précieux » lors du gala Cinema for Peace, organisé à Berlin (Allemagne), dans la soirée du lundi 16 février, en marge du Festival international du film de Berlin, avant que la cinéaste n’annonce son refus d’accepter la distinction.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi sur sa page Facebook, le ministère des Affaires culturelles a adressé ses « plus sincères messages de soutien » à la réalisatrice ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du film, inspiré de la tragédie réelle vécue par une fillette palestinienne tuée à Gaza alors qu’elle se trouvait dans une voiture criblée de balles.

Le ministère a également salué la décision de la réalisatrice de refuser de recevoir le prix en raison de la présence de personnalités honorées représentant l’occupant dans les territoires palestiniens, lors du même événement.

Selon la même source, Kaouther Ben Hania a déclaré, lors de la cérémonie, ressentir « plus de responsabilité que de gratitude ».

« La voix de Hind Rajab ne concerne pas seulement une enfant, mais le système qui a rendu son meurtre possible. Ce qui est arrivé à Hind n’est pas une exception », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle ne ramènerait pas le trophée chez elle, le laissant « comme un rappel ».

Le ministère des Affaires culturelles a salué « la position ferme adoptée par la réalisatrice », tout en réaffirmant « le soutien constant de la Tunisie, dirigeants et peuple, à la cause palestinienne ».

Le gala Cinema for Peace est un événement annuel organisé en marge de la Berlinale, dont la 76e édition se tient du 12 au 22 février 2026.

« La Voix de Hind Rajab » figure par ailleurs parmi les finalistes en lice pour l’Oscar du Meilleur long métrage international lors de la 98e cérémonie des Academy Awards, prévue le 15 mars 2026 à Los Angeles.

Tekiano avec TAP