Météo en Tunisie : nuages passagers, vent fort

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur tous les régions du pays, devenant plus denses, l’après-midi du jeudi 19 février 2026, sur les régions ouest du nord avec des pluies éparses.

Les pluies qui concerneront les autres pays du nord et localement le centre, en fin de journée et au cours de la nuit. Les pluies seront temporairement orageuses sur l’extrême nord-ouest.

Un vent de secteur ouest soufflera fort à progressivement très fort, d’une vitesse dépassant temporairement 80km/h en rafales, sur le nord, le centre et localement le sud avec phénomènes locaux de sable. Le vent sera relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à progressivement forte à très forte, dans le nord, et agitée à très agitée sur les côtes est, selon l’INM.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions et atteignant 29 degrés dans l’extrême sud-est.