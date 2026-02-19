Ramadan 2026 : recommandations pour un jeûne sain et équilibré durant le mois sacré

En ce début du mois de Ramadan 2026, il est important pour tout jeûneur de prioritiser la prévention et privilégier l’équilibre alimentaire. A cet effet, le ministère de la Santé appelle les citoyens à adopter une alimentation saine, diversifiée et équilibrée durant le mois sacré.

Dans un communiqué officiel, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité d’éviter les excès alimentaires souvent constatés pendant cette période de jeûne. Elles rappellent que le Ramadan ne doit pas être synonyme de surconsommation, mais plutôt d’équilibre nutritionnel afin de préserver la santé, limiter la fatigue et prévenir les troubles digestifs.

Le ministère souligne que de bonnes habitudes alimentaires contribuent à maintenir l’énergie tout au long de la journée et à réduire les risques liés à la déshydratation ou aux déséquilibres glycémiques. L’objectif est clair : faire du Ramadan 2026 un mois de spiritualité, mais aussi de vigilance sanitaire.

Shour pendant le Ramadan : un repas essentiel pour éviter la fatigue

Un shour complet et riche en nutriments

Le shour, dernier repas pris avant l’aube, avant l’heure de l’Imsak, joue un rôle fondamental dans la réussite du jeûne. Le ministère recommande de le retarder au maximum afin de réduire la sensation de faim et de soif durant la journée.

Ce repas doit être équilibré et composé bien évidement d’eau mais aussi de glucides complexes comme le pain complet, la bsissa traditionnel, le mesfouf ou le droô, accompagnés de légumes et de fruits frais.

Il est également conseillé d’inclure un produit laitier pasteurisé, tel que le lait, le leben, le rayeb, le yaourt ou la ricotta, afin d’assurer un apport suffisant en protéines et en calcium.

En revanche, les aliments trop sucrés, salés ou riches en matières grasses sont déconseillés, tout comme les boissons stimulantes qui accentuent la déshydratation.

Iftar : comment rompre le jeûne sans perturber la digestion

Une rupture progressive pour protéger l’organisme

Pour l’iftar, ou rupture du jeûne, les spécialistes recommandent de commencer par une hydratation progressive avec de l’eau à température ambiante, du lait tiède ou de la bsissa diluée, avant de consommer quelques dattes ou un fruit. Cette étape permet de préparer l’estomac et d’éviter les chocs digestifs.

Après une courte pause, le repas peut être complété en privilégiant une consommation lente et modérée. Les autorités déconseillent les plats trop gras, les fritures excessives ainsi que les boissons gazeuses responsables de ballonnements et de troubles digestifs.

Il est également recommandé d’éviter de combiner viandes rouges, blanches et poisson au cours d’un même repas. Une activité physique légère, comme la marche deux heures après l’iftar, ainsi qu’un sommeil de sept à huit heures, contribuent à maintenir un bon équilibre durant le Ramadan 2026.

Diabète et Ramadan 2026 : l’importance d’un suivi médical adapté

Un encadrement médical indispensable pour un jeûne sécurisé

Le ministère de la Santé attire particulièrement l’attention des personnes diabétiques à l’approche du Ramadan 2026. Selon des spécialistes en nutrition, un jeûne sécurisé nécessite une consultation préalable avec le médecin traitant afin d’évaluer les risques et d’adapter le traitement.

Les horaires de prise de médicaments et les dosages doivent parfois être ajustés pour éviter les complications.

La surveillance régulière de la glycémie reste indispensable tout au long du mois. En cas d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, il est impératif d’interrompre immédiatement le jeûne afin de prévenir toute complication grave.

À travers ces recommandations, les autorités sanitaires rappellent que la préservation de la santé prime sur toute autre considération durant le mois sacré.

