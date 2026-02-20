Gemini 3.1 Pro lancé : Google avance un modèle d’IA plus intelligent que les autres

Google a récemment lancé son nouveau modèle d’intelligence artificielle quelques mois après l’annonce du Gemini 3 Pro. Sortie le 18 février 2026, Gemini 3.1 Pro est la dernière star de l’intelligence artificielle chez Google qui est capable à répondre aux questions les plus complexes précise Google sur son blog.

Imaginez un cerveau numérique ultra-performant, capable de raisonner comme un humain sur des problèmes complexes, mais en mieux et plus vite. Ce n’est pas un gadget, c’est un outil puissant pour coder, analyser des montagnes de données ou même créer des animations.

Contrairement aux versions précédentes, ce modèle d’IA de Google “pense” plus profondément avant de répondre, grâce à un nouveau réglage qui ajuste son niveau de réflexion selon la tâche.

Pourquoi Gemini 3.1 Pro est-il plus malin que les autres ?

En clair, cet IA bat des records là où les autres trébuchent. Sur des tests ultra-difficiles comme ARC-AGI-2, qui mesure l’intelligence abstraite, il atteint 77,1% de réussite – presque le double de son grand frère Gemini 3 Pro et bien au-dessus de Claude Opus 4.6 (68,8%).

Sur “Humanity’s Last Exam”, un examen fictif pour l’humanité future, il frôle les 45%, surpassant GPT-5.2 et les rivaux. Ses excellentes résultats sont obtenu grâce à son efficacité dans le raisonnement étape par étape, le codage avancé et les missions autonomes, c’est comme si on avait affaire à un agent secret qui planifie seul ses actions.

Google a boosté sa capacité à gérer un million de mots en une fois, ce qui s’avère être idéal pour résumer des livres entiers ou des rapports interminables. Grâce à cela, Gemini 3.1 Pro gère mieux les tâches du quotidien pro, comme rédiger un rapport ou debugger un programme.

La version 3.1 Pro est conçue pour les tâches où une réponse simple ne suffit pas, en mobilisant un raisonnement avancé afin de relever vos défis les plus complexes. Cette intelligence améliorée peut être utile dans des applications concrètes — que vous recherchiez une explication claire et visuelle d’un sujet complexe, un moyen de synthétiser des données en une vue unique, ou encore de donner vie à un projet créatif, lit-on sur le blog de Google.

Ce résultat est obtenu à l’issue de plusieurs mois d’entraînement sur des données massives et des algorithmes affinés. Par rapport à ChatGPT ou Claude, Gemini 3.1 Pro “comprend” plus nuancé, évite les erreurs bêtes et innove en générant des visuels comme des animations SVG sans effort.

Disponibilité de Gemini 3.1 Pro

L’accès prioritaire au modèle d’IA Gemini 3.1 Pro va aux abonnés payants Google AI Pro (environ 20 €/mois) et Ultra (plus premium, coûtant autour de 50 €/mois). Avec Pro, Il est possible de l’utiliser dans l’app Gemini mobile, sur le web via Google NotebookLM pour des résumés intelligents, ou en API pour les développements sur AI Studio et Vertex AI.

Ultra offre des limites plus généreuses et des extras comme plus de stockage sur Google cloud. Un essai gratuit d’un mois est dispo pour tester Pro.

Pour Pro, comptez au moins 100 requêtes complexes par jour pour Ultra, il est possible de monter jusqu’à 500 requêtes. Au-delà, ça bloque jusqu’au lendemain ou bien il faut passer en mode gratuit qui est plus lent et moins puissant.

Il n’existe pas d’accès gratuit illimité pour l’instant à Gemini 3.1 Pro, mais Google informe qu’elle déploie progressivement son modèle d’IA vers le grand public dans les semaines à venir.

