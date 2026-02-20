L’ISCAE Manouba et IFC Cairo signent une convention de partenariat stratégique

L’Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises (ISCAE) de l’Université de La Manouba l’International Finance Corporation (IFC) au Caire membre du Groupe de la Banque mondiale signent cet accord, qui concerne spécifiquement le Master en Ingénierie Financière et Bancaire (IFB).

La signature a eu lieu au Caire (Égypte), en marge de la conférence « Financing for a Sustainable Future », organisée les 15 et 16 février 2026 sous l’égide du programme 30by30 de la banque centrale d’Égypte et de l’IFC Égypte.

L’accord a été paraphé par le directeur de l’ISCAE, Saber Sebei, et par Riadh Nouar, responsable au sein de l’IFC, précise l’université tunisienne dans son communiqué.

Ce partenariat vise à offrir aux étudiants un accès à une expertise pointue, un réseautage international et le développement de compétences alignées sur les standards mondiaux de la finance durable. Il devrait permettre une meilleure adéquation entre la formation académique et les exigences du secteur financier international.

A travers cet accord l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE Manouba) franchit une nouvelle étape majeure dans son ouverture à l’échelle internationale.

Tekiano avec communiqué