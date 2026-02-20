Météo en Tunisie : pluies éparses dans les régions côtières

La Météo en Tunisie prévoit des pluies éparses sur les régions côtières du nord, et des nuages parfois denses sur le nord, vendredi 20 février 2026. Nuages passagers sur le reste des régions.

Vent de secteur nord-ouest, fort sur le nord et le centre et modéré à relativement fort ailleurs. La mer est houleuse à très agitée dans le nord et très agitée à localement houleuse sur les côtes est.

Températures maximales comprises entre 11 et 16 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 17 et 21 degrés dans le reste des régions.