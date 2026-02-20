Ouvrage Les plus belles mosaïques de Tunisie : l’art ancestral de la mosaïque à l’honneur

L’ouvrage Les plus belles mosaïques de Tunisie, l’art de la mosaïque en Tunisie de Salah Jabeur vient de paraitre. Il s’agit là d’un nouveau Beau Livre de 328 pages, qui propose une immersion à la fois esthétique et scientifique au cœur de l’un des patrimoines artistiques les plus précieux du pays.

À travers l’objectif du photographe Salah Jabeur et la plume de l’archéologue italien Umberto Pappalardo, l’ouvrage offre une lecture visuelle et narrative de la mosaïque tunisienne, enrichie par une préface signée par l’historien tunisien M’hamed Hassine Fantar.

Loin d’un simple catalogue d’images, le livre met en lumière la mosaïque comme un témoignage vivant de l’histoire, des civilisations et des savoir-faire qui ont façonné la Tunisie au fil des siècles.

Au-delà de sa dimension décorative, la mosaïque y apparaît comme un véritable miroir culturel, révélant les influences, les échanges et les mutations qui ont traversé le territoire tunisien depuis l’Antiquité. Chaque œuvre raconte une époque, une société, une vision du monde. Les scènes mythologiques, les représentations de la vie quotidienne ou les motifs géométriques traduisent la richesse d’un héritage où se mêlent traditions locales et apports méditerranéens.

À l’origine de ce projet éditorial, une relation intime et ancienne entre Salah Jabeur et l’art de la mosaïque. Arrivé de Paris à Tunis au début des années 1960, il découvre enfant les trésors du Musée du Bardo, qu’il parcourt alors avec l’innocence d’un terrain de jeu.

Ces images gravées dans sa mémoire ressurgissent des décennies plus tard lorsque son parcours professionnel le conduit à photographier ces chefs-d’œuvre à l’aide d’une chambre photographique. La révélation est alors saisissante : derrière chaque composition se dévoile l’extraordinaire minutie des tesselles, assemblées avec une précision remarquable pour raconter des fragments entiers de l’histoire tunisienne.

De cette redécouverte naît une véritable quête artistique. Tel un chercheur de trésors, le photographe sillonne la Tunisie à la rencontre de mosaïques parfois pluriséculaires, parfois vieilles de plus de deux millénaires.

La sélection proposée ne prétend pas à l’exhaustivité ; elle rassemble des œuvres choisies pour leur portée esthétique, historique et symbolique. L’ambition est d’inviter le lecteur à l’émerveillement et à une contemplation renouvelée d’un patrimoine exceptionnel que Salah Jabeur considère parmi les plus iconiques.

Fort de plus de trente ans d’expérience en Tunisie et à l’international, le fondateur des Rencontres internationales de la photographie de Ghar El Melh signe ainsi un ouvrage qui conjugue mémoire, regard artistique et transmission culturelle.

Tekiano avec TAP