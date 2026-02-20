Reprise du trafic ferroviaire du TGM sur toute la ligne Tunis – La Goulette – La Marsa

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) annonce la reprise du trafic ferroviaire sur toute la ligne Tunis – La Goulette – La Marsa (TGM), à partir du vendredi 20 février 2026.

La TRANSTU indique s’être assurée de la disponibilité de toutes les conditions d’exploitation, notamment en matière de sécurité. Cette reprise se fait durant le mois de Ramadan 2026 à raison d’un train toutes les 45 minutes, à partir de 3h30 du matin.

La TRANSTU informe que le départ de la station Tunis Marine se fait selon les horaires suivants :

– Dernier départ avant l’iftar : 17h15

– Premier départ après l’iftar : 19h15

– Dernier départ nocturne : 22h30

Au départ de la station La Marsa Plage :

– Dernier départ avant l’iftar : 17h00

– Premier départ après l’iftar : 19h15

– Dernier départ nocturne : 23h00

La TRANSTU ajoute que dans le cadre de la troisième phase du programme d’aménagement et de rénovation de la ligne TGM, l’infrastructure ferroviaire, les gares voyageurs et des installations électriques ont été renouvelées en vue de garantir toutes les normes de sécurité.

Par ailleurs, la Société des transports de Tunis a précisé que l’exploitation de la ligne de bus n°347, reliant la station de bus de « Tunis Marine » à la banlieue de La Marsa, se poursuivra normalement en passant par La Goulette.

Tekiano avec communiqué