Alignement de six planètes le 28 février : un phénomène rare visible à Tunis

Un phénomène astronomique rare marquera le ciel de Tunis le 28 février 2026, il s’agit de l’alignement de six planètes du système solaire. Selon Hichem Ben Yahia, professeur de sciences à la Cité des sciences à Tunis, cet événement sera observable après le coucher du soleil et promet un spectacle céleste particulièrement impressionnant pour les passionnés d’astronomie comme pour le grand public.

L’expert a précisé que cette configuration planétaire résulte d’une synchronisation précise des mouvements orbitaux autour du Soleil. Les planètes Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune apparaîtront visibles la même nuit, offrant une occasion rare d’observer plusieurs astres simultanément dans le ciel tunisien.

Observation à Tunis : comment voir les six planètes ?

L’observation sera possible à l’œil nu pour certaines planètes, mais l’usage de télescopes permettra une expérience plus détaillée et immersive.

L’événement sera accessible au grand public, en cette soirée du ramadan 2026 à la Cité des sciences de Tunis invitant amateurs et curieux à assister à ce rendez-vous astronomique exceptionnel.

Toutefois, les conditions météorologiques joueront un rôle déterminant. Un ciel nuageux empêcherait toute visibilité. Le professeur rappelle également que l’alignement ne signifie pas que les planètes seront parfaitement positionnées sur une même ligne droite, mais qu’elles apparaîtront regroupées dans une même zone du ciel parmi les huit planètes du système solaire.

Bien que cette conjonction planétaire n’ait aucun impact direct sur la Terre, elle présente un intérêt scientifique et pédagogique majeur. Elle permet de mieux comprendre les mouvements des planètes, leurs orbites et les mécanismes qui régissent le système solaire.

Pour les jeunes et les passionnés d’astronomie en Tunisie, cet alignement constitue une occasion idéale de renforcer la culture scientifique et de susciter des vocations.

