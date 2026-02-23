Layali Slimania du 8 au 14 mars 2026 à la médina de Tunis : Programme

Layali Slimania revient du 8 au 14 mars 2026 à la médina de Tunis pour une 14ème édition avec ce rendez-vous annuel ramadanesque, confirmant sa place parmi les temps forts de la programmation artistique et culturelle du mois de Ramadan 2026.

Des soirées musicales spéciales sont organisées dans le cadre patrimonial de la maison de la culture Slimania, se trouvant pas loin de la mosquée Zitouna, prévoyant des rencontres artistiques où l’authenticité du répertoire dialogue avec la création contemporaine, dans une atmosphère imprégnée de la spiritualité et de la singularité du mois sacré.

Les Nuits ramadanesques de la Slimania invitent le public à assister à 7 prestations artistiques qui seront données par des chanteurs tunisiens talentueux pour des soirées à thèmes reflétant la richesse de l’identité culturelle tunisienne et affirmant la musique comme trait d’union entre héritage et présent.

Programme de Layali Slimania du 8 au 14 mars 2026

– Dimanche 8 mars : Soirée d’ouverture à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, animée par l’artiste Soufia Sadok

– Lundi 9 mars : Soirée artistique animée par l’artiste Chourouk Soudani, accompagnée par le Laboratoire de musique de la Slimania, avec la participation d’Oumaïma hawet et Sahar Mazid

– Mardi 10 mars : Soirée Flash Back animée par l’artiste Ahmed Cherif

– Mercredi 11 mars : ‘Houyam… Amour des cœurs’ avec le monshed Ahmed Jelmem

– Jeudi 12 mars : Soirée tunisienne animée par le Laboratoire de la Slimania ‘Tunisia 88’ avec Nadhir Bawab sous la direction de Mehdi Souihli

– Vendredi 13 mars : Soirée ‘Au bon vieux temps’ animée par l’artiste Abbes Mokaddem

– Samedi 14 mars : Soirée de clôture par l’artiste Chokri Bouzayan

La manifestation est organisée sous l’égide de la délégation régionale des affaires culturelles du gouvernorat de Tunis, avec le soutien de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), de la Direction de la musique et de la danse, ainsi que de l’Amicale des agents et fonctionnaires de l’Institut national du patrimoine (INP).

