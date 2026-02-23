Mövenpick Hôtel du Lac Tunis dévoile sa campagne spécial Ramadan 2026 : “لوتيل – Loutil”, l’hôtel qui nous rassemble

Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis dévoile sa campagne spécial Ramadan 2026 intitulée “لوتيل – Loutil”, inspirée de l’univers de la série tunisienne où l’hôtel devient un véritable lieu de vie et de partage.

À travers ce concept, l’établissement réinvente l’hospitalité : un hôtel où l’on se sent chez soi, allié à l’élégance, à l’attention et au raffinement d’une maison cinq étoiles.

Une expérience culinaire et sensorielle immersive

Sous la tente dressée sur la terrasse, une décoration exclusive signée Donia Deco a été imaginée pour célébrer l’atmosphère chaleureuse et authentique du mois sacré.

L’expérience est sublimée par les tabounas, véritables foyers d’authenticité, qui diffusent les parfums emblématiques de la cuisine tunisienne. Leurs arômes chauds et enveloppants rappellent les saveurs d’antan et invitent à un voyage sensoriel où tradition et convivialité se rencontrent.

Chaque soir, le Chef Exécutif Taher Trabelsi propose un buffet tunisien généreux composé de plus de 23 spécialités traditionnelles, accompagné de pâtisseries tunisiennes raffinées et de boissons authentiques, pour un Iftar riche en saveurs et en convivialité.

Trois grandes soirées d’exception

Cette 8ᵉ édition du Ramadan au Mövenpick Hotel du Lac Tunis sera rythmée par trois soirées majeures, dont deux organisées en collaboration avec la Troupe Mazzika de Khaled Ben Aissa, ainsi qu’un spectacle présenté pour la première fois chez nous par Karim Gharbi.

Ces rendez-vous se dérouleront sous la tente de notre terrasse et proposeront un programme musical captivant, mettant à l’honneur l’authenticité et la richesse du patrimoine tunisien.

Programme des soirées :

– 27 février – Spectacle Karim Gharbi (Terrasse) : Une soirée d’ouverture placée sous le signe de l’énergie et de l’humour avec le spectacle de Karim Gharbi. Un moment divertissant et convivial pour lancer la saison Ramadan.

– 7 mars – Aymen lessigue & Afrah : Pour cette deuxième soirée du Ramadan, nous avons l’honneur d’accueillir les deux stars : Aymen Lessigue & Afrah. Une rencontre artistique unique, où émotions, élégance et musique raffinée se mêlent pour offrir à nos invités une soirée inoubliable.

– 14 mars – Ochek Nouba (Terrasse) : La soirée de clôture sera marquée par la performance d’Ochek Nouba, offrant une immersion profonde dans l’univers musical tunisien et une célébration authentique du patrimoine.

En dehors des grandes soirées, la terrasse du Diwan accueillera chaque soir un duo oriental pour des instants musicaux intimistes, créant une ambiance apaisante et raffinée.

Une carte spéciale Ramadan viendra compléter l’expérience, mettant à l’honneur des mets traditionnels tels que le zgougou, la bouza et d’autres douceurs emblématiques du mois sacré.

Art et culture au cœur du Ramadan

Fidèle à son engagement envers l’art et la culture, l’hôtel présentera cette année l’exposition « Si le Ramadan était… », inspirée par les émotions et les instants qui façonnent ce moment privilégié.

Du 24 février au 22 mars 2026, des artistes tunisiens et internationaux contemporains imagineront le Ramadan comme une lumière, un geste, un souffle — une présence à ressentir plutôt qu’une scène à illustrer.

Sous la supervision de Michela Margherita Sarti, l’exposition propose un regard moderne et sensible sur le mois sacré, transformant la galerie en un espace de contemplation et d’expression poétique.

Les artistes exposants : Ahlem Mahjoub, Aida Kchaou, Ali Bouden, Amina Tekitek Bouden, Amine Boussoffara, Chakib Daoud, Donia Khouja Nasra, Elkemel Mabrouk Bzaoui, Houssem Ghorbel, Imen Mokred, Marianne Catzaras, Nesrine Elamine, Oussema Ben Sassi, Rabiaa Rinchi, Saif Ben Hammed, Souheil Nachi et Ines Arif.

Leurs œuvres seront exposées sous la tente du Diwan et dans la galerie de l’hôtel, et proposées à la vente, offrant aux visiteurs une expérience complète mêlant culture, savoir-faire et émotion.

Parallèlement, une sélection d’exposants présentera des créations artisanales uniques, inspirées des traditions et de l’esprit du Ramadan, enrichissant ainsi l’atmosphère immersive de l’événement.

Informations & Réservations

Nous vous invitons à nous rejoindre tout au long du mois, pour un Iftar ou une soirée, afin de découvrir l’univers de “لوتيل” et les nombreuses surprises qui vous y attendent. Pour toute information ou réservation : 21 386 000 / 24 897 311

À propos de Mövenpick

Créée en Suisse en 1948 par Ueli Prager, la marque Mövenpick est née d’un concept culinaire révolutionnaire offrant à chacun la possibilité de savourer le meilleur de la gastronomie et du vin dans un esprit de convivialité.

Aujourd’hui, Mövenpick Hotels & Resorts compte près de 100 établissements à travers le monde et perpétue son héritage suisse ainsi que son riche patrimoine culinaire, fidèle à la promesse de son fondateur : ne jamais faire de compromis sur l’authenticité et la qualité.

La marque fait partie du groupe hôtelier international Accor, leader mondial de l’hôtellerie, présent dans plus de 110 pays avec plus de 5 200 hôtels et 10 000 espaces de restauration et bars.

