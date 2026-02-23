OMS Tunisie et ‎Alliance Tunisienne Contre le Tabac : 30 jours / 30 épisodes pour arrêter de fumer

OMS Tunisie s’allie avec l’‎Alliance Tunisienne Contre le Tabac et propose durant les 30 jours du ramadan 2026, 30 épisodes se sensibilisation pour encourager les citoyens à arrêter de fumer.

Dans ce sens, l‘OMS Tunisie, le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Tunisie a indiqué que le mois de ramadan représente une véritable opportunité pour arrêter de fumer.

Le jeûne aidant à s’abstenir de fumer pendant près de 15 heures par jour ce qui favorise la possibilité du sevrage tabagique, à condition d’avoir la volonté et le soutien nécessaires.

Les épisodes se caractérisent par un style simplifié et contiennent des messages conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, tout en tenant compte de la spécificité de ce mois.

L’organisation publie également des conseils quotidiens et scientifiques pour encourager le sevrage tabagique via ses plateformes sur les réseaux sociaux.

Elle a toutefois souligné que le mois de ramadan est marqué par une augmentation de la promotion des produits du tabac traditionnels et nouveaux, de manière directe ou indirecte, ce qui contribue à normaliser le tabagisme et à influencer les enfants et les jeunes en particulier.

Elle a estimé que les médias jouent un rôle fondamental dans la sensibilisation aux comportements sociaux adéquats, appelant à contribuer aux campagnes de sensibilisation encourageant l’arrêt du tabac et mettant en lumière les dangers du tabac sous toutes ses formes.

Tekiano avec TAP