Vivez une expérience Samsung Galaxy Camera fluide pour une création de contenu facile

Transformer une photo de jour en une photo de nuit en quelques secondes. Restaurer des parties manquantes d’objets dans les images – comme un gâteau dont on aurait pris une bouchée. Fusionner des photos en toute simplicité en une seule image.

Ces capacités créatives nécessitaient autrefois des compétences professionnelles ou des heures d’édition. Aujourd’hui, elles ne prennent que quelques minutes, directement sur votre téléphone Samsung Galaxy, en les demandant simplement avec vos propres mots.

C’est la prochaine évolution de l’appareil photo Galaxy : une expérience de bout en bout ayant en son cœur le système photographique Galaxy le plus lumineux jamais conçu.

Les appareils photo mobiles ne se limitent plus à la capture d’images : les dernières expériences Galaxy AI combinent des fonctionnalités créatives avancées pour la prise de vue, l’édition et le partage en toute simplicité dans un seul endroit intuitif.

Il en résulte une expérience fluide et un processus créatif plus harmonieux, qui élimine la nécessité de passer d’une application à l’autre ou de naviguer dans des outils complexes, de sorte que la créativité semble plus rapide, plus simple et plus naturelle.

Au cœur de cette évolution réside la conviction que la créativité ne doit pas être limitée par les compétences techniques ou l’expérience. De la prise de vue à l’édition, l’appareil photo du Samsung Galaxy a redéfini les possibilités en toute simplicité.

Désormais, tout le monde peut créer des films de qualité cinématique, suivre les étoiles dans le ciel nocturne ou prendre des photos richement détaillées, même lorsque la luminosité est faible. Grâce à la saisie naturelle et multimodale, il vous suffit de décrire en quelques mots ce que vous avez en tête pour modifier des images.

Restez à l’écoute pour découvrir l’expérience photo Galaxy la plus simple et la plus conviviale à ce jour, qui sera dévoilée la semaine prochaine à Galaxy Unpacked Février 2026.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

Communiqué