Journée nationale de l’habit traditionnel tunisien : la 13e édition du défilé “Kharja tunisienne” fixée pour le 16 mars 2026

A l’occasion de la Journée nationale de l’habit traditionnel tunisien et de l’artisanat, l’association “Tourathna” (Notre Patrimoine) annonce que la 13e édition du défilé “Kharja tunisienne” sera organisée lundi 16 mars 2026.

Une célébration ramadanesque haute en couleurs est en préparation à Tunis, avec l’ambition de mettre à l’honneur le patrimoine vestimentaire et culturel tunisien.

Prévue lors d’une soirée du mois sain du ramadan 2026, possiblement durant la Nuit du Destin, si le calendrier le permet, la manifestation débutera après la prière des Tarawih.

L’événement se veut avant tout un moment de fierté identitaire, où hommes et femmes sont invités à revêtir les habits traditionnels tunisiens pour célébrer Sidi Ramadan dans toute son authenticité, précise l’association organisatrice.

Les organisateurs appellent les participants à arborer les tenues emblématiques du patrimoine national : burnous, jebba et chéchia rouge pour les hommes ; sefseri, mellia, ajar, khama, caftan, marioul fadhila ou encore koufia pour les femmes.

L’objectif est de transformer cette soirée en une véritable vitrine vivante du costume traditionnel tunisien, dans une atmosphère conviviale et festive, rappelant le succès enregistré lors de l’édition précédente.

Le coup d’envoi du défilé sera donné devant la mosquée Zitouna, au cœur de la médina de Tunis. Le cortège empruntera les souks de la vieille ville avant de rejoindre Bab Bhar, puis l’avenue Habib Bourguiba, pour atteindre le Théâtre municipal. Une halte symbolique y sera marquée afin d’immortaliser ce moment de communion autour de l’identité tunisienne et du patrimoine vestimentaire national.

La soirée se conclura par une animation spirituelle et artistique devant Bab Bhar, avec un spectacle soufi, une soulamiya ou une hadhra tunisienne. À travers cette initiative, les organisateurs entendent célébrer l’héritage culturel du pays et offrir aux Tunisiens un moment de partage, de mémoire et de valorisation de leur identité.

L’association Tourathna œuvre depuis sa création pour la promotion du patrimoine culturel immatériel e l’habit traditionnel tunisien à travers divers actions dans plusieurs régions de la Tunisie, visant à le préserver et à le valoriser.

