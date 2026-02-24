L’avocat Ahmed Souab libre, après plusieurs mois de détention provisoire

L’avocat tunisien et ancien juge administratif Ahmed Souab a été remis en liberté, lundi 23 février 2025, à l’issue de son procès en appel devant la chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis.

La juridiction a confirmé sa condamnation dans une première affaire relative à des « menaces associées à une activité terroriste », tout en réduisant la peine à dix mois de prison.

Dans une seconde affaire, liée à la mise en danger de personnes protégées par la divulgation d’informations, l’ancien magistrat a été condamné à deux ans de prison avec sursis. La cour l’a également averti des conséquences en cas de récidive.

La cour d’appel a, par ailleurs, annulé la mesure de surveillance administrative prononcée à son encontre en première instance.

Ahmed Souab avait été arrêté le 21 avril 2025 après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il s’exprimait devant son cabinet d’avocat, dans le contexte d’une enquête liée à l’affaire dite de « complot contre la sécurité de l’État ».

Sa remise en liberté intervient après plusieurs mois de détention provisoire dans le cadre de ces poursuites judiciaires.

Tekiano avec TAP