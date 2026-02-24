LG présente ses solutions premium et intelligentes au KBIS 2026

LG Electronics (LG) dévoile une large gamme de solutions haut de gamme pour la maison à l’occasion du Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2026, à Orlando (Floride). À travers l’extension de son portefeuille LG SIGNATURE, les innovations de la marque ultra-premium SKS et ses plateformes ThinQ AI et ThinQ Pro, LG renforce sa présence sur les marchés résidentiel et professionnel en Amérique du Nord.

La gamme LG SIGNATURE, qui célèbre son dixième anniversaire, associe design minimaliste raffiné et technologies de pointe. Déclinée en trois collections – Iconic, Tailored et Seamless – elle répond aux nouvelles tendances de l’habitat en proposant des solutions élégantes, performantes et enrichies de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

LG présente également la première solution de lavage SKS, élargissant l’expérience haut de gamme de la cuisine à la buanderie. Les nouveaux appareils intègrent des technologies avancées de soin du linge pilotées par l’IA, tandis que la gamme cuisine met en avant des colonnes réfrigérateur et congélateur intelligentes ainsi que des solutions de cuisson à induction innovantes.

Enfin, grâce à ses technologies propriétaires Core Tech et à l’écosystème AI Home — incluant ThinQ ON, ThinQ UP et ThinQ Care — LG propose une expérience domestique connectée, personnalisée et sécurisée, soutenue par son système de cybersécurité LG Shield.

Communiqué