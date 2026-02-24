Ramadan 2026 : la Cinémathèque Tunisienne célèbre Nacer Khemir et le cinéma tunisien

À l’occasion du Ramadan 2026, la Cinémathèque Tunisienne propose un programme cinématographique exceptionnel à la Salle Tahar Chériaa, située à la Cité de la Culture de Tunis.

Entre février et mars 2026, le public pourra découvrir une sélection de films emblématiques du cinéma tunisien, des versions restaurées rares, ainsi que plusieurs soirées-hommages dédiées à de grandes figures du 7ᵉ art national.

Ce programme ramadanesque met notamment à l’honneur la trilogie du désert du réalisateur Nacer Khemir, tout en célébrant l’héritage de cinéastes majeurs, l’art du conte l’image cinématographique.

Trilogie du désert de Nacer Khemir

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 26 février 2026 à 20h30 avec la projection de Les Baliseurs du désert (1984), présenté en version restaurée. Véritable œuvre poétique et contemplative, ce film fondateur explore l’imaginaire du désert et les traditions orales tunisiennes.

Le vendredi 27 février 2026 à 20h30, la soirée se poursuivra avec La Mohammedia (1974) du directeur de la photographie et réalisateur Ahmed Bennys, également en version restaurée, suivi du film Le Collier perdu de la colombe (1991) de Nacer Khemir, fresque inspirée de la tradition arabo-andalouse.

Le samedi 28 février 2026 à 20h30, le public pourra redécouvrir Bab’Aziz (2005), œuvre mystique et universelle qui a marqué le cinéma tunisien à l’international. À travers ces projections, la Cinémathèque Tunisienne invite à un voyage cinématographique entre spiritualité, désert et quête initiatique.

Soirée dédiée à l’art du conte et à l’image cinématographique

La Galerie Hammadi Essid abrite vendredi 6 mars 2026 à 20h30, une soirée spéciale consacrée à l’art du conte et à l’image cinématographique. Animée par le conteur Youssef Baklouti, cette rencontre mettra en lumière les passerelles entre tradition orale et narration visuelle, deux piliers fondamentaux de la culture tunisienne.

Cet événement s’inscrit dans l’esprit du Ramadan, période propice au partage, à la transmission et à la valorisation du patrimoine immatériel.

Hommage à Hmida Ben Ammar et au cinéma patrimonial tunisien

Le programme Ramadan 2026 se clôturera le vendredi 13 mars à 20h30 avec un hommage au réalisateur Hmida Ben Ammar. Deux de ses œuvres seront projetées : La Zitouna au cœur de Tunis (1982), documentaire emblématique consacré à la mosquée Zitouna et à son rôle historique, ainsi que Wijdène (2012), témoignage cinématographique ancré dans la mémoire collective tunisienne.

À travers cette programmation ramadanesque, la Cinémathèque Tunisienne confirme son rôle central dans la préservation et la valorisation du patrimoine cinématographique national. Ce rendez-vous culturel s’impose comme un événement incontournable du Ramadan 2026 à Tunis, mêlant cinéma d’auteur, mémoire et transmission artistique à la cité de la culture de Tunis.

Tekiano avec la Cinémathèque Tunisienne