Dar Sebastian relance la manifestation ‘Au Claire de la Lune’ spécial Ramadan 2026 du 2 au 8 mars (Programme)

La manifestation Au Claire de la Lune ou Layali El Qamar 2026 investit Dar Sebastian à Hammamet pour une nouvelle édition spécial Ramadan 2026, placée sous le signe du dialogue entre mémoire et modernité.

Organisé par le Centre culturel international de Hammamet, (CCIH), cet événement ramadanesque s’impose comme un rendez-vous artistique majeur en Tunisie, conjuguant spiritualité, musique et réflexion esthétique.

Plus qu’une simple programmation musicale, Layali El Qamar se présente comme une expérience culturelle immersive. L’événement puise dans l’identité tunisienne, façonnée par des siècles de métissages méditerranéens et sahariens, pour proposer une relecture contemporaine du patrimoine musical national, indique le Centre Culturel International de Hammamet, CCIH.

L’édition 2026 de Au Claire de la Lune, met particulièrement en lumière la richesse du répertoire tunisien et sa capacité à se réinventer. L’identité musicale du pays, loin d’être figée, s’est construite dans un processus continu d’échanges culturels.

Les maqâms orientaux, tels que le bayati ou le rast, ont été progressivement imprégnés d’une sensibilité tunisienne singulière, marquée à la fois par l’influence méditerranéenne et la profondeur saharienne.

Dans cette dynamique, Layali El Qamar explore la rencontre entre traditions musicales et instruments occidentaux, notamment le piano. À travers cette hybridation artistique, les créateurs contemporains poursuivent le travail des pionniers qui ont su « tunisifier » cet instrument, en lui insufflant les nuances et la mémoire du patrimoine local.

Ce dialogue entre piano et maqâm devient ainsi le symbole d’une modernité enracinée, capable d’allier techniques harmoniques occidentales et spiritualité orientale.

Dar Sebastian, un lieu de mémoire au cœur de l’expérience artistique

La singularité de Layali El Qamar 2026 tient également à son ancrage dans le cadre exceptionnel de Dar Sebastian à Hammamet. Plus qu’un simple espace de spectacle, ce monument emblématique de Hammamet constitue un véritable acteur de l’expérience artistique. Son architecture, son histoire et son atmosphère influencent directement la réception des œuvres et la relation entre artistes et public.

La programmation repose sur une interaction à trois dimensions : le lieu chargé de mémoire, l’œuvre artistique et le public. Ici, le spectateur n’est pas un observateur passif, mais un partenaire actif dans la construction du sens. L’intimité du cadre favorise une écoute profonde et une proximité rare entre créateurs et auditeurs.

Programme de la manifestation “Au Clair de la Lune” 2026 à Dar Sebastian :

Lundi 2 mars

“Fragments” – Chorale Dhikra, dirigée par Hichem Ben Oumar

“Histoires Méditerranéennes” – Mohamed Raja Farhat

Mardi 3 mars

“Hiyam.. Passion des cœurs” – Ahmed Jelmam

Mercredi 4 mars

“Tsaltina” – Mohamed Jebali

Jeudi 5 mars

“Roubaiyat” – Ahmed Rebai

Vendredi 6 mars

“Ahwa” – Asma Ben Ahmed

Samedi 7 mars

“Emerald” – Mohamed Ali Becheikh

Dimanche 8 mars

“Attakbira” – Montasser El-Bazaz

“Dans l’ombre de la scène” – Halima Daoud

Depuis sa création, Layali El Qamar s’est distinguée par la diversité de ses propositions : valorisation de la voix soufie féminine, relectures contemporaines du patrimoine musical, mise en avant du récit populaire ou encore engagement culturel solidaire.

L’édition 2026 poursuit cette ambition en interrogeant une question centrale : comment transformer la mémoire musicale et narrative en matière de création contemporaine ?

Loin de reproduire le passé, la manifestation cherche à réinterpréter le patrimoine tunisien dans le présent. Inscrite dans l’esprit du Ramadan 2026, elle considère l’art non comme un simple divertissement, mais comme une pratique culturelle et spirituelle. Layali El Qamar 2026 s’affirme ainsi comme un parcours d’écoute et de création, où la mémoire retrouve sa vitalité et où la rencontre artistique devient une expérience durable.

Les billets des spectacles de la manifestations Au Claire de La Lune à Dar Sebastian à Hammamet sont disponibles au prix de 20 dinars.

Tekiano