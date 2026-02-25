Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales : les candidatures sont ouvertes

Le ministère de l’Éducation et de la Recherche scientifique annonce l’ouverture des candidatures pour le prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales pour l’année 2026, jusqu’au 9 mars 2026.

Le prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales vise à sensibiliser à l’importance de ces disciplines pour des sociétés pacifiques et prospères. Il a été créé pour encourager le progrès scientifique, la vulgarisation scientifique et la coopération internationale, lit-on sur le site de l’UNESCO.

Ce Prix UNESCO a pour objet de reconnaître et de récompenser des scientifiques pour leurs réalisations majeures en matière de développement, de diffusion et de coopération internationale dans les domaines des sciences fondamentales.

Il est décerné chaque année à deux lauréats individuels par édition. Chacun des deux lauréats reçoit une récompense financière d’un montant de 250 000 dollars, ainsi qu’une médaille d’or et un diplôme.

Qui est Dimitri Mendeleïev ?

Véritable homme aux talents multiples d’esprit universel, dont le champ de connaissances allait de la chimie à la physique en passant par des applications telles que l’aéronautique, l’hydrodynamique et la météorologie – qui a développé la classification périodique des éléments en les classant par ordre de poids atomique croissant. Sa découverte de la loi périodique et du tableau périodique des éléments chimiques a changé le cours de la science. Chaque génération de scientifiques « se tient sur les épaules des géants », comme l’a dit Isaac Newton, et la science moderne est en grande partie construite sur les fondations créées par Mendeleïev.

Les candidats doivent présenter des réalisations scientifiques qui favorisent la transformation socioéconomique et ont un effet sur le développement à l’échelle régionale ou mondiale, sur la base de l’excellence en matière de recherche dans les domaines des sciences fondamentales ; l’enseignement et la vulgarisation des sciences fondamentales ; la coopération internationale ou régionale dans les sciences fondamentales.

