Secousse tellurique en Tunisie, au gouvernorat de Gabès ressentie par les habitants

Une secousse tellurique en Tunisie, d’une magnitude de 2,9 degrés sur l’échelle de Richter (qui en compte 9), a été enregistrée, mercredi 25 février 2026, à 05h24 min (heure locale), à l’est de Kettana (Gouvernorat de Gabès).

La secousse a été ressentie par les habitants de la région, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Les analyses préliminaires effectuées par les stations sismologiques de l’INM, situent l’épicentre de la secousse à 33,93 degrés de latitude et 10,39 degrés de longitude à l’est de Kettana.