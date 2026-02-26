Concours Tunisie : recrutement de 1630 enseignants pour l’année 2026

Le ministère de l’éducation annonce l’ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de 1630 enseignants (secondaire, technique et professionnel) pour l’année 2026 et ce, à partir du 13 avril 2026.

Les spécialités de mathématiques, de langue arabe et de sciences physiques représentent les taux les plus élevés de recrutement, avec respectivement 390 postes en mathématiques, 320 en arabe et 185 en sciences physiques.

Les autres spécialités se répartissent comme suit : 180 en éducation et pensée islamique, 165 en éducation technique, 95 en histoire et géographie, 65 en sciences de la vie et de la terre, 50 postes en français et en éducation civique, 40 en philosophie, 25 postes en ingénierie mécanique et en ingénierie électrique, et 20 postes en économie et gestion.

Les candidats doivent être titulaire d’un diplôme de licence de maitrise ou d’un diplôme équivalent et avoir moins de 40 ans, conformément aux dispositions du décret n°1031 de l’année 2006, daté du 13 avril 2006.

Les personnes souhaitant postuler doivent s’inscrire sur le site du réseau éducatif www.edunet.tn à partir de la date de publication de ce communiqué et jusqu’au 14 mars 2026, date limite pour les candidatures en ligne.

Le ministère a appelé les candidats à déposer leurs dossiers de candidature directement au commissariat régional de l’éducation relevant de leur gouvernorat, selon l’adresse figurant sur leur carte d’identité nationale, avant le 27 mars 2026.

