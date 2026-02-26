Galaxy S26 Series dévoilés : Samsung présente le plus intuitif des smartphones Galaxy AI

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce le lancement des Galaxy S26 Series, qui offrent l’expérience Galaxy AI la plus intuitive, proactive et personnalisée à ce jour. Ils ont été conçus pour simplifier les tâches que les utilisateurs effectuent sur leur smartphone au quotidien.

Qu’il s’agisse de gérer un projet, de chercher des informations ou de capturer et retoucher du contenu, les Galaxy S26 Series simplifient et réduisent le nombre d’étapes nécessaires pour y parvenir.

Troisième génération de smartphones Samsung dotés d’Intelligence Artificielle (IA), les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra gèrent les requêtes complexes en arrière-plan pour permettre aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur les résultats.

Les Galaxy S26 Series bénéficient des capacités les plus avancées de Samsung : des performances avancées, un système photo qui améliore drastiquement la gestion de la basse lumière et toute l’intelligence de Galaxy AI.

Cet ensemble constitue un socle solide, qui donne aux possesseurs d’un smartphone de la gamme Galaxy S26 l’assurance de pouvoir compter sur leur mobile tout au long de la journée, et ce sans compromis sur la sécurité ou la confidentialité.

Fruit de décennies d’innovation dans le domaine de l’affichage, l’écran du Galaxy S26 Ultra intègre pour la première fois la fonction Privacy Display sur smartphone. Inédite, elle permet à Samsung de renforcer son engagement en matière de confidentialité en allant jusqu’au niveau de la photodiode pour protéger le contenu affiché à l’écran des regards indiscrets périphériques.

Le Galaxy S26 Ultra est également équipé d’un processeur sur-mesure et d’une gestion thermique optimisée pour une IA plus rapide et plus puissante, tout en étant le modèle Ultra le plus fin à ce jour.

« Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir compter sur l’IA au quotidien, qu’elle devrait être pensée pour fonctionner efficacement pour chacun, sans nécessiter d’expertise particulière », a déclaré TM Roh, CEO, Président, et Directeur de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. « Avec les Galaxy S26 Series, nous avons rendu l’IA plus simple à utiliser : en tournant en arrière-plan, les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel. »

La puissance des performances pour transformer le quotidien

Conçus pour être performants tout au long de la journée, les Galaxy S26 Series sont dotés des composants les plus puissants, jamais intégrés sur un smartphone Galaxy. Avec leurs processeurs sur-mesure, ils sont taillés pour l’IA, tout en assurant une efficacité et une gestion thermique optimales. Les Galaxy S26 Series garantissent ainsi des performances continues même pour les tâches les plus exigeantes.

Le Galaxy S26 Ultra est équipé du processeur Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform pour Galaxy, une puce optimisée qui offre les performances les plus élevées de sa catégorie avec des gains significatifs au niveau du CPU, du GPU et du NPU.

Un gain de performances pouvant atteindre 19 % sur le CPU permet au Galaxy S26 Ultra de gérer intelligemment les charges de travail complexes et simultanées. Un bond de performances de 39 % du NPU permet aux fonctionnalités liées à Galaxy AI de fonctionner de manière fluide lorsque les utilisateurs passent d’une tâche à l’autre. Et avec un GPU 24 % plus puissant, le Galaxy S26 Ultra présente un niveau de graphismes plus riche et une expérience de jeu optimisée.

Pour maintenir ces niveaux de performance, le Galaxy S26 Ultra bénéficie d’une chambre à vapeur repensée équipée d’un matériau thermique positionné sur les côtés du processeur, pour permettre à la chaleur de se diffuser sur une surface plus étendue que la génération précédente.

L’amélioration de la dissipation thermique permet de maîtriser la température du smartphone, même lors des sessions de jeux ou de multitâche les plus intenses. Pour assurer une utilisation tout au long de la journée, le Galaxy S26 Ultra est également équipé de la Charge Super Rapide 3.0, pour récupérer jusqu’à 75 % de charge en seulement 30 minutes.

Les technologies exclusives de Samsung améliorent les performances visuelles. La fonction ProScaler optimise la résolution des photos et vidéos, qui apparaissent plus détaillées et nettes. En complément, le moteur Digital Natural Image (mDNIe) de Samsung crée des couleurs plus subtiles avec un traitement d’image 4 fois plus précis que celui de la génération précédente.

Ensemble, ces avancées assurent un niveau de performances continu afin de rendre chaque action plus facile et plus intuitive que jamais.

Le meilleur des modules caméra Galaxy

Les Galaxy S26 Series mettent l’accent sur la facilité d’utilisation, l’intuitivité des interactions et la créativité grâce à un système photo Galaxy à la pointe de l’industrie. En offrant une expérience de capture, de retouche et de partage extrêmement fluide, la créativité devient naturelle et accessible, même sans disposer d’outils professionnels ou de connaissances techniques.

Les améliorations apportées au traitement IA de l’image (AI ISP) s’étendent désormais au capteur frontal, capable de reproduire des tons de peau plus naturels et des détails plus fins.

Grâce aux outils intelligents, retoucher ses photos et ses vidéos n’a jamais été aussi intuitif. Parfaitement intégrés, ceux-ci permettent aux utilisateurs de libérer leur créativité – quel que soit leur niveau de compétences en retouche photo.

Grâce à Assistant Photo, les utilisateurs peuvent simplement décrire ce qu’ils souhaitent modifier avec leurs propres mots. Pour passer d’une scène de jour à une scène de nuit, il suffit désormais de le demander. Il est également possible d’ajouter des éléments aux images et de recréer des objets, comme un gâteau déjà entamé. Les détails comme une tache sur un vêtement peuvent être supprimés via Galaxy AI, qui est également capable de changer la tenue complète.

Creative Studio exploite cette simplicité en réunissant création et retouche dans un seul espace, ce qui permet de donner facilement vie à ses idées. À partir d’un croquis, d’une photo ou d’une suggestion, les utilisateurs peuvent rapidement transformer leurs idées en visuels sophistiqués – stickers, invitations, fonds d’écran – puis les partager sans changer d’outil.

Les Galaxy S26 Series simplifient également le scan de documents grâce à Galaxy AI et à l’outil de numérisation intégré. Cette fonctionnalité permet de scanner un document sans élément indésirable (plis ou doigts qui apparaîtraient dans le cadre). Plusieurs images peuvent être intégrées automatiquement dans un seul fichier PDF, ce qui facilite la numérisation de n’importe quel document.

L’expérience Galaxy AI la plus intuitive à ce jour

Les Galaxy S26 Series sont conçus pour simplifier les actions les plus fréquentes et accélérer les résultats. Galaxy AI fonctionne de manière plus proactive selon le contexte de l’utilisateur en apportant l’aide appropriée au bon moment et en automatisant les tâches avec un minimum d’intervention manuelle. S’effaçant en arrière-plan, la technologie permet à l’utilisateur de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Grâce à Now Nudge, des suggestions pertinentes aident les utilisateurs à garder le cap sans distraction. Si un proche demande des photos d’un voyage récent, les Galaxy S26 Series suggèrent automatiquement des photos issues de la Galerie pour éviter à l’utilisateur de chercher dans les albums et d’avoir à passer d’une application à une autre. Et lorsqu’il est invité à une réunion, les Galaxy S26 Series reconnaîssent les entrées correspondantes dans son agenda et vérifient l’existence d’un conflit potentiel.

Now Brief devient également plus proactif et personnalisé. Cette fonctionnalité envoie de façon pertinente, en fonction du contexte personnel de l’utilisateur, des notifications portant sur les événements importants, comme une modification apportée à une réservation ou un voyage. Les utilisateurs peuvent ainsi rester mieux organisés tout au long de leur journée.

Chercher des informations est également plus facile que jamais. Sur les Galaxy S26 Series, Entourer pour Chercher avec Google bénéficie désormais d’une reconnaissance optimisée, capable d’identifier différents objets sur une même image. Par exemple, si un utilisateur repère une tenue qui lui plaît, la fonctionnalité identifie tous les éléments – des vêtements aux accessoires – en une seule recherche.

Différents niveaux de protection à l’ère de l’IA

Plus l’IA personnalise l’expérience mobile, plus la confidentialité est cruciale. Samsung intègre une protection à chaque niveau sur les Galaxy S26 Series afin de garantir la sécurité des données personnelles, tout en offrant transparence et contrôle quant à l’utilisation de ces informations.

Le Galaxy S26 Ultra pousse la confidentialité jusqu’au niveau de la photodiode avec le premier Privacy Display[18]intégré de l’industrie mobile, une avancée technologique qui révolutionne la confidentialité sur smartphone. Conçu pour les transports en commun, les cafés ou encore les lieux publics, Privacy Display va au-delà de tout ce qui était auparavant disponible sur mobile. Cette fonction exploite les parties logicielles et matérielles pour protéger la confidentialité – et ce, sans compromis sur l’expérience de visionnage.

En contrôlant comment les photodiodes dispersent la lumière, l’écran conserve un contenu clair et lumineux tout en limitant ce que les autres peuvent voir. Contrairement aux protections adhésives traditionnelles, Privacy Display préserve la qualité d’affichage dans toutes les directions lorsqu’il est désactivé, et limite la visibilité depuis des angles de vue latéraux lorsqu’il est activé – même en passant du mode portrait au mode paysage.

Les utilisateurs peuvent décider quand activer la fonctionnalité lorsqu’ils vont saisir un code PIN, ou un mot de passe, ou encore ouvrir une application spécifique et ajuster le niveau de confidentialité selon la situation. La confidentialité partielle de l’écran protège spécifiquement les notifications, tandis que Protection de Confidentialité Maximale limite au maximum la visibilité sur les côtés, pour une discrétion accrue, le tout avec un impact minimal sur la consommation d’énergie ou le confort.

Les Galaxy S26 Series offrent également des protections logicielles intelligentes qui fonctionnent en arrière-plan. Propulsée par l’IA, la fonctionnalité Filtrage d’appel identifie les appels inconnus et résume leur but pour permettre de les gérer plus facilement et en toute sécurité.

De son côté, Privacy Alerts utilise l’apprentissage automatique pour avertir les utilisateurs en temps réel lorsque des applications disposant de droits d’administration sur l’appareil tentent d’accéder sans raison à des données personnelles. Ces alertes aident les utilisateurs à comprendre quand les applications cherchent à obtenir un accès plus approfondi afin de gérer les autorisations avec plus de clarté.

Et pour garder de l’avance face aux nouvelles menaces, les Galaxy S26 Series appliquent les avancées de Samsung en matière de Cryptographie Post-Quantique (CPQ) aux processus critiques comme la vérification des logiciels et la protection des micrologiciels : un gage de sécurité stratégique pour le futur.

De nouvelles mises à jour apportées à Knox Matrix renforcent la protection entre les appareils Galaxy connectés, ajoutant un chiffrement Post-Quantique de bout en bout à plus de services, tel que le transfert de eSIM. Elles offrent également une meilleure visibilité sur les mises à jour firmware à travers l’écosystème grâce à l’état de sécurité des appareils.

Ces expériences sont assurées par Samsung Knox, une plateforme de sécurité multicouche qui protège les appareils Galaxy au niveau du processeur. En ce qui concerne les fonctionnalités Galaxy IA pilotées directement sur le smartphone, le moteur de données personnelles (Personal Data Engine – PDE) permet de bénéficier d’expériences IA personnalisées et adaptées en fonction du contexte.

Le système de sécurité Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) encrypte les données de chaque application, alors que Knox Vault ajoute un niveau de protection physique supplémentaire pour isoler les données personnelles. Il est par ailleurs possible de paramétrer la façon dont l’IA opère.

Les Galaxy S26 Series associent fonctions logicielles et composants matériels pour offrir une approche globale conçue pour protéger les données des utilisateurs.

La simplicité d’utilisation des Galaxy S26 Series se prolonge même lorsque l’appareil est hors de portée. Les nouveaux Galaxy Buds4 Series sont les compagnons parfaits des Galaxy S26. Ils améliorent le quotidien au-delà du smartphone en offrant un son Hi-Fi riche et immersif.

Lorsque les Galaxy S26 Series sont appairés aux Galaxy Buds4 Series les interactions entre les produits se poursuivent naturellement – même lorsqu’utiliser ses mains n’est pas possible. Les utilisateurs peuvent ainsi activer un agent IA vocalement, décrocher d’un simple mouvement de la tête et ainsi rester connectés sans interruption.

Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra Entreprise Edition : une nouvelle ère d’IA agentique au service des entreprises

Grâce à des agents multimodaux capables d’interpréter texte, voix, images et vidéo, la série Galaxy S26 agit comme un véritable partenaire intelligent, automatisant les tâches, facilitant la collaboration et optimisant la productivité en environnement professionnel.

Avec le Privacy Display, l’écran du Galaxy S26 Ultra offre désormais deux niveaux d’opacité, permettant de répondre à ses emails, de consulter des documents et de répondre à ses messages tout en préservant la confidentialité du contenu. Cette fonctionnalité offre une grande polyvalence, activable en fonction des applications ou des usages.

Sans compromis sur la performance, le processeur Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform pour Galaxy offre des performances d’IA embarquée inédites au Galaxy S26 Ultra, permettant d’exécuter des fonctionnalités avancées directement sur l’appareil. Cette approche garantit une meilleure réactivité, une confidentialité renforcée et une continuité d’usage, essentielles en environnement professionnel.

Le traitement accru des données en local, combiné à la cryptographie post-quantique et à Samsung Knox, garantit une protection avancée des informations sensibles. Avec Knox Service Plug-in, les équipes IT peuvent configurer finement les usages de Galaxy AI : activer, restreindre ou personnaliser certaines fonctionnalités selon les profils utilisateurs afin de préserver les données sensibles.

La solution Knox Suite complète ce dispositif en centralisant la gestion de flotte via les principales plateformes EMM, offrant déploiement simplifié, supervision en temps réel et conformité renforcée.

Avec sept ans de mises à jour de sécurité et système d’exploitation et 3 ans de garantie de commerciale, les Galaxy S26 Ultra et Galaxy S26 Entreprise Edition seront disponibles en France à partir du 25 février 2025 en précommande. Les deux modèles seront proposés en version 256Go ou 512Go en Noir. Les professionnels pourront également profiter de Knox Suite sans frais supplémentaires, pendant un an, à compter la date d’achat.

Disponibilité

Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra arborent d’un design harmonisé et se déclinent en Violet, Argent, Noir et Blanc en exclusivité sur le site de Samsung.com. Ils sont dès à présent et jusqu’au 13 mars 2026 disponibles en précommande sur le site https://galaxypreorder.tn/

Durant cette période, les personnes faisant l’acquisition d’un Galaxy S26, Galaxy S26+ ou Galaxy S26 Ultra pourront bénéficier de la version 512 Go au prix de la 256 Go.

Communiqué