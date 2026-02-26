Santé mentale en Tunisie : lancement d’une nouvelle stratégie nationale et la télé-psychiatrie

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé une séance de travail élargie réunissant les chefs de services de psychiatrie et les représentants des sociétés savantes afin de dresser un état des lieux du secteur de la santé et de la santé mentale en Tunisie et définir une feuille de route nationale claire, concrète et orientée vers les résultats.

L’ambition est offrir aux citoyens des services psychiatriques plus rapides, plus accessibles et plus performants, tout en garantissant un accompagnement durable.

Depuis plusieurs années, les défis du secteur de la santé mentale sont identifiés : manque de ressources humaines, inégalités régionales, surcharge des structures hospitalières et insuffisance de coordination.

Parmi les décisions majeures figure la création d’une direction de la santé mentale au sein du ministère. Cette nouvelle structure aura pour mission de piloter le programme national, coordonner les actions entre les différents intervenants et assurer un suivi régulier des résultats.

La question des disparités régionales a été au cœur des discussions. Le ministère entend promouvoir une approche plus décentralisée afin de rapprocher les services psychiatriques des citoyens, notamment dans les régions de l’intérieur.

Le plan national prévoit également de combler les postes vacants, de motiver les professionnels du secteur et d’améliorer les dispositifs de formation. Le manque de psychiatres et de personnel spécialisé représente l’un des principaux freins au développement du secteur.

Des programmes de formation continue seront mis en place afin de soutenir les médecins de première ligne, leur fournir des outils de dépistage efficaces et faciliter les mécanismes d’orientation rapide vers les spécialistes.

Lancement de la télé-psychiatrie

Le déploiement de la télé-psychiatrie est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation de la santé et vise à faciliter l’accès aux consultations spécialisées, notamment pour les patients éloignés des grands centres hospitaliers.

La téléconsultation permettra de réduire les déplacements, d’optimiser le temps médical et d’améliorer la continuité des soins, tout en intégrant davantage la psychiatrie dans l’écosystème de la santé numérique.

Le ministère prévoit également de développer la psychiatrie médico-légale et de moderniser son cadre réglementaire. Cette réforme permettra d’adapter les pratiques aux standards internationaux et de mieux encadrer les expertises judiciaires.

