Soirées ramadanesques à Bhar Lazreg : Ramadan Nights at B7L9

À l’occasion du Ramadan 2026, le centre d’art contemporain B7L9, situé à Bhar Lazreg à La Marsa, dévoile une programmation culturelle exceptionnelle intitulée ‘Ramadan Nights at B7L9’.

Pendant dix soirées, à partir de 21h00, le public est invité à vivre des moments artistiques uniques mêlant musique, théâtre, poésie et conte dans une ambiance conviviale et inspirante.

Les « Ramadan Nights at B7L9 » s’ouvriront le vendredi 27 février avec Ameni Riahi qui présentera « Boutikat Mono », une fantaisie visuelle et musicale librement inspirée des fawazir, promettant une immersion originale entre tradition et création contemporaine.

Le samedi 28 février, la scène accueillera Vipa et Pan J autour de « Rawema », un projet artistique hybride combinant composition instrumentale, poésie contemporaine et expérimentation sonore. Une rencontre audacieuse entre mots et musiques qui séduira les amateurs de créations alternatives.

Le dimanche 1er mars sera placé sous le signe de la mémoire avec « Les Cafés chantants du bon vieux temps », une soirée de contes et de souvenirs animée par Abdessatar Amamou. Le mercredi 4 mars, le théâtre prendra le relais avec la pièce « 11–14 » de Moez Gdiri, une œuvre scénique qui promet une réflexion profonde portée par une mise en scène contemporaine.

La musique reviendra en force le vendredi 6 mars avec le concert de Dar El Oud Ettounsi, sous la direction de Zied Mehdi, mettant à l’honneur la richesse du patrimoine musical tunisien. Le samedi 7 mars, la formation Hezb El Mahdia poursuivra cette célébration musicale avec une performance vibrante et authentique.

Le jeudi 12 mars, poésie et sonorités se rencontreront lors d’une performance réunissant Sabrine Ghannoudi et Marwa Ajili Trabelsi. Cette soirée proposera des méditations poétiques accompagnées des résonances envoûtantes du handpan, créant une atmosphère intime et immersive.

Le vendredi 13 mars, la scène de B7L9 accueillera Mounir Troudi, figure incontournable de la musique spirituelle et soufie, avant de laisser place au concert de Dali Chebil.

Les « Ramadan Nights at B7L9 » s’achèveront le dimanche 15 mars avec une soirée portée par l’artiste performer Hatem Karoui, clôturant ainsi cette édition sur une note artistique forte et singulière.

Tekiano avec B7L9