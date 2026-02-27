Les Nuits ramadanesques du Bardo 2026, du 6 au 15 mars dans plusieurs espaces

Le Centre culturel Bardo propose Les Nuits ramadanesques du Bardo 2026, du 6 au 15 mars avec une série de spectacles artistiques et culturels variés, alliant créativité et authenticité, pour répondre aux gouts d’un large public, dans le cadre d’une programmation spécialement concoctée pour le mois sacré du Ramadan 2026.

Les soirées démarrent le 6 mars avec un spectacle musical intitulé ” Aoutar ” (Cordes), dirigé par le Maestro Kamel Ferjani, à l’espace Dar Masrahi au Bardo. Le programme se poursuit au même endroit le 7 mars avec un spectacle de Noor et Selim Arjoun, suivi le 8 mars par un spectacle de Fahmi Riahi.

La soirée du 9 mars aur pour signe ” La nuit de la Poésie “, organisée par la Résidence universitaire Ibn Rochd dans le quartier de Lafayette.

Les soirées se poursuivent le 10 mars avec un spectacle du groupe Azoul au Centre culturel du Bardo, tandis que le 11 mars, le public pourra apprécier le concert de Sofiène Safta au même espace.

Le 12 mars, le Théâtre des régions de la Cité de la Culture de Tunis accueillera un spectacle du chanteur Ahmed Jelmam avant le retour des spectacles le 13 mars au Centre culturel du Bardo pour une soirée intitulée ” Brises de Tarab “, dirigée par Hamza Gtari.

La clôture du festival aura lieu à l’espace Driba avec deux représentations ” Maqamet Al Qassid ” le 14 mars, suivie de “La nuits du générique ” le 15 mars, sachant que tous les spectacles démarrent à 22h00.

