L’Institut Salah Azaiez lance l’inscription en ligne pour les patients pour réduire le temps d’attente

L’Institut Salah Azaiez, hôpital public référence en oncologie en Tunisie lance son système d’inscription en ligne pour patients. Cette procédure innovante promet de réduire drastiquement les temps d’attente et simplifie les démarches administratives.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook officielle, l’Institut présente sa nouvelle borne d’enregistrement self-service. Ce dispositif permet aux patients de gérer eux-mêmes leurs formalités en quelques minutes, sans intervention humaine superflue.

Le système est conçu pour être simple, rapide et accessible à tous. Voici les étapes clés :

– Prise de rendez-vous en ligne : Réservez votre consultation via la plateforme dédiée de l’Institut Salah Azaiez.

– Réception d’une carte QR : Un code QR ou un numéro de dossier vous est envoyé.

– À la borne le jour J : Scannez le code QR ou saisissez votre numéro pour générer un ticket indiquant les frais de traitement.

– Guichet final : Présentez-vous au guichet avec le ticket pour obtenir votre dossier médical officiel avant l’examen clinique.

Une équipe d’assistants est sur place pour guider les patients, surtout les moins familiers avec le numérique, assurant une transition en douceur.

Cette avancée répond à un besoin criant dans les hôpitaux publics tunisiens : moins d’attente, plus d’efficacité. Cette inscription en ligne àl’Institut Salah Azaiez s’inscrit dans une vague de digitalisation de la santé en Tunisie, alignée sur les efforts gouvernementaux pour moderniser le secteur médical.

Une révolution administrative qui pourrait bien inspirer d’autres établissements comme l’hôpital Charles Nicolle ou Aziza Othmana.

