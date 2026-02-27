Parc du Belvédère : un projet de rénovation sera lancé pour moderniser le poumon vert de Tunis

Parc du Belvédère : un projet de rénovation sera lancé pour moderniser le poumon de Tunis

Le Parc du Belvédère de Tunis véritable institution historique et cœur battant de la capitale tunisienne, s’apprête à vivre une transformation majeure. La municipalité de Tunis a officiellement approuvé un projet final d’aménagement des espaces animaliers.

Cette initiative vise non seulement à moderniser le zoo de Tunis, mais aussi à répondre aux attentes croissantes, des visiteurs et des amis du Belvédère en matière de bien-être animal et de protection de l’environnement.

Inauguré au début du XXe siècle, le zoo du Belvédère nécessite aujourd’hui une réhabilitation profonde. Les autorités ont confirmé, un projet de modernisation ambitieux pour le Zoo de Tunis à travers plusieurs aménagements clés destinés à transformer l’expérience des visiteurs.

La municipalité de Tunis a précisé dans un communiqué paru le 24 février 2026, que les principales travaux de rénovations concerneront de nouveaux habitats pour les animaux du zoo à travers la création d’un enclos moderne pour les lions et extension des espaces dédiés aux félins et aux singes.

Un pont en bois surplombant l’enclos des crocodiles sera construit pour une observation sécurisée et spectaculaire en plus d’aménagement de nouvelles allées internes et d’espaces de détente végétalisés.

Ses actions seront menés afin de favoriser le confort des visiteurs et donner une sensation plus immersive et sécurisée. L’ambition est de faire que le Zoo de Tunis se transforme au delà d’une simple exposition animale à un espace interactif et éducatif, tout en respectant les normes internationales de détention.

Actions citoyennes qui ont soutenu le déclenchement du projet de la modernisation du Parc Belvédère de Tunis

La rénovation voit le jour, entres autres grâce à une mobilisation citoyenne exemplaire. Dernièrement, La mort tragique de l’éléphante Baby a agi comme un électrochoc sur l’opinion publique. Une pétition, ayant recueilli plus de 5 000 signatures, a pointé du doigt des décennies de sous-investissement et l’inadaptation des structures actuelles en milieu urbain, au coeur de Tunis.

Face à cette pression, la municipalité a choisi la voie de la réforme. Le projet s’inscrit désormais dans une démarche de développement durable, visant à concilier attractivité touristique et respect de la biodiversité.

Un défi écologique face au changement climatique

Au-delà des enclos, c’est l’ensemble des 10 hectares du parc qui est en jeu. L’Association des Amis du Belvédère (AAB) souligne l’urgence de protéger ce patrimoine fragile. Emna Cherfi, membre de L’AAB a expliqué dans ce sens, dans une intervention à la radio nationale tunisienne que le parc fait face à des défis de taille.

La palmeraie fait aujourd’hui face à de multiples menaces qui compromettent son équilibre écologique. Le stress hydrique, aggravé par une sécheresse persistante, fragilise une flore centenaire déjà vulnérable.

À cela s’ajoute la prolifération de nuisibles, notamment le charançon rouge, qui a décimé une grande partie des palmiers au parc de Tunis, d’environ 2500 pieds en 500 pieds, en l’espace d’une décennie. Enfin, la gestion des déchets demeure un enjeu majeur, la responsabilité humaine étant essentielle pour préserver la propreté et la pérennité de ce véritable poumon vert.

Un calendrier précis du programme de modernisation n’a pas encore été dévoilé par la municipalité de Tunis, mais l’espoir demeure que le futur Parc du Belvédère s’érigera en modèle de résilience urbaine, valorisant le patrimoine tout en respectant l’environnement et la faune.

