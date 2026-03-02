Festival de la chanson tunisienne 2026 : 34 oeuvres retenues en lice pour le Microphone d’or

La 24ᵉ édition du Festival de la chanson tunisienne se tiendra du 5 au 8 mars 2026 à la Cité de la Culture de Tunis. Elle est Organisée à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous l’égide du Ministère des Affaires culturelles.

Cette édition mettra en compétition 34 œuvres sélectionnées parmi 105 candidatures, toutes produites en 2025.

La commission artistique du festival est composée du parolier Jlidi Laouini, du compositeur Noureddine Béji et du musicien et oudiste Walid Nammouchi, a étudié les dossiers selon des critères techniques et esthétiques rigoureux.

Les candidatures se répartissaient en trois catégories : 76 projets en production de chansons, 19 en composition instrumentale et 10 en interprétation individuelle. À l’issue des délibérations, 18 œuvres ont été retenues dans la catégorie production de chansons, 9 dans la catégorie instrumentale et 7 dans la catégorie interprétation.

Le concours phare du festival de la chanson tunisienne est celui de la meilleure chanson tunisienne, attribuera le prestigieux “Microphone d’Or”. Des distinctions seront également décernées dans chaque catégorie, en plus d’un Prix du public qui viendra consacrer l’œuvre ayant suscité le plus d’adhésion.

Une programmation musicale au cœur du mois de Ramadan 2026

Organisée durant le mois de Ramadan, cette 24ᵉ édition se déroulera dans la grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis. Deux soirées seront consacrées à la présentation des œuvres en compétition, accompagnées par l’Orchestre symphonique tunisien, offrant au public une expérience musicale de haute qualité.

Le vote pour le Prix du public sera ouvert dès la première soirée. La cérémonie de clôture, prévue le 8 mars 2026, marquera l’annonce des lauréats et la remise des trophées.

La soirée finale sera animée par la chanteuse marocaine Latifa Raâfat, invitée d’honneur de cette édition. Selon les organisateurs, cette participation s’inscrit dans une stratégie d’ouverture sur le Maghreb et le monde arabe, visant à renforcer les échanges artistiques régionaux.

Un festival historique au service de la création tunisienne

Créé dans les années 1960, le Festival de la chanson tunisienne constitue l’un des plus anciens rendez-vous musicaux du pays. Après une interruption de onze ans, il a été relancé en 2021 avec l’ambition de redynamiser la scène musicale nationale et de soutenir les jeunes talents.

Le festival sera également présent dans les établissements pénitentiaires ainsi que dans les institutions à vocation sociale. Il a ajouté que l’orientation actuelle vise à faire rayonner la chanson tunisienne dans son environnement régional maghrébin.

Le festival se veut comme une plateforme stratégique pour la promotion de la chanson tunisienne, valorisant à la fois la mémoire du patrimoine musical et les nouvelles expressions artistiques. Cette 24ᵉ édition confirme la volonté des organisateurs de moderniser l’événement tout en respectant son héritage culturel.

