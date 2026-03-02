Le salon international du café, pâtisserie, boulangerie et gelaterie, le Printemps du Café 2026 du 16 au 19 avril

Le salon international du café, pâtisserie, boulangerie et gelaterie, le Printemps du Café 2026 se tiendra du 16 au 19 avril dans sa troisième édition, au Parc des Expositions du Kram.

L’événement confirme son statut de plateforme incontournable pour les acteurs de la filière HORECA; Hôtellerie, Restauration, Café en Tunisie, et à l’échelle de l’Afrique du Nord. Il ambitionne d’accueillir près de 15 000 visiteurs, professionnels et passionnés, sur un espace de 3 500 m².

Pensé comme un véritable écosystème stratégique, le Printemps du Café 2026 vise à fédérer l’ensemble des métiers du secteur autour d’une dynamique d’innovation et de développement. Torréfacteurs, baristas, artisans boulangers, pâtissiers, glaciers, importateurs et fournisseurs d’équipements y trouveront un espace B2B structuré, favorisant le réseautage, la signature de partenariats et la redéfinition des standards professionnels dans la région.

Pour cette nouvelle édition, le salon s’articule autour de quatre pôles d’excellence couvrant toute la chaîne de valeur. Le premier, dédié à l’Art du Café et à la Haute Technologie, mettra en avant la torréfaction de pointe et les machines de précision. Le deuxième pôle, Gastronomie et Saveurs, rassemblera les acteurs des matières premières, de la boulangerie et de la pâtisserie.

Le troisième espace, consacré au Design et à l’Aménagement, explorera les tendances en mobilier, architecture d’intérieur et conception de terrasses. Enfin, le pôle Innovation et Gestion présentera des solutions digitales, des outils de management ainsi que des alternatives de packaging écoresponsable adaptées aux nouvelles exigences du marché.

Au-delà de l’exposition commerciale, le Printemps du Café proposera un programme riche en animations et en contenus à forte valeur ajoutée. Des shows culinaires en direct permettront aux visiteurs de découvrir les dernières techniques et créations, tandis que des formations animées par des experts internationaux viendront renforcer les compétences des professionnels. Le concours « Beans d’Or » viendra également récompenser l’excellence et le savoir-faire des métiers du café et de la gastronomie.

Selon les organisateurs, l’événement constitue une opportunité unique pour explorer les tendances mondiales du secteur et développer des partenariats industriels stratégiques.

Des rendez-vous B2B préprogrammés seront mis en place afin d’optimiser les opportunités d’affaires, accroître la visibilité des exposants, faciliter le lancement de nouveaux produits et encourager le développement de franchises sur un marché en pleine croissance.

Tekiano avec TAP