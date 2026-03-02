Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie se caractérise un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions lundi 02 mars 2026. Le vent souffle de secteur Sud Est, relativement fort à localement fort près des côtes et sur le Sud, suscitant, localement des tourbillons de sables et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée au Nord et agitée dans et le reste des côtes à localement très agitée dans le Golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse et les maximales variant entre 18 et 22 degrés sur le Nord, le Sud et les régions côtières du Sud et entre 23 et 28 degrés ailleurs.