Orientation scolaire 2026 en Tunisie : calendrier, réorientation et démarches à suivre

Le ministère de l’Éducation lancera, dès la deuxième semaine d’avril 2026, l’orientation préliminaire des élèves de première et de deuxième année secondaire, conformément au calendrier officiel de l’orientation scolaire 2026. Selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, les élèves concernés devront remplir leurs fiches d’orientation en ligne via la plateforme officielle parent.education.tn.

Orientation préliminaire : quelles filières pour les élèves ?

Dans le cadre de cette procédure, les élèves de deuxième année secondaire seront appelés à choisir exclusivement les filières de spécialisation issues du tronc commun. Cette étape constitue une phase déterminante dans le parcours scolaire, puisqu’elle oriente les élèves vers les différentes branches de l’enseignement secondaire.

La troisième semaine d’avril 2026 sera consacrée au retrait des fiches d’orientation scolaire par les directeurs des établissements, ainsi qu’à la tenue des conseils d’orientation préliminaire. À l’issue de ces réunions, les résultats seront affichés et communiqués aux élèves concernés.

Révision de l’orientation et entretiens individuels

À partir de la quatrième semaine d’avril et jusqu’à la tenue des conseils d’orientation finale, une phase de révision des propositions d’orientation préliminaire sera engagée. Celle-ci se fera à travers l’organisation d’entretiens individuels avec les élèves et leurs parents, afin d’examiner les choix formulés et d’éventuellement ajuster les décisions.

La période officielle de réorientation scolaire 2026 est fixée du 1er août au 31 août 2026. Les élèves concernés par les résultats de réorientation seront informés après validation du procès-verbal de la commission de réorientation par le commissaire régional de l’éducation. Cette notification interviendra au plus tard durant la deuxième semaine de septembre 2026.

Calendrier détaillé :

Réouverture des demandes et commission nationale

Les demandes de réorientation scolaire seront de nouveau ouvertes au cours de la troisième semaine de septembre 2026. Par ailleurs, à la fin de la première semaine du premier mois de la rentrée scolaire 2026-2027, les demandes de réorientation des élèves inscrits dans les établissements privés seront collectées et transmises aux commissariats régionaux de l’éducation afin de vérifier la régularité du parcours scolaire.

Le ministère de l’Éducation a également précisé qu’il sera possible de se rétracter d’une demande de réorientation dans un délai ne dépassant pas la deuxième semaine d’octobre 2026. Les demandes de réexamen de l’orientation scolaire seront, quant à elles, traitées au plus tard durant la première semaine d’octobre.

Enfin, la commission nationale de réexamen de l’orientation scolaire se réunira pour examiner les recours et statuer définitivement sur les dossiers au plus tard au cours de la deuxième semaine d’octobre 2026.

Tekiano avec communiqué