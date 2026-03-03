La manifestation Les Portes de la Médina ou Biben L’Mdina de retour à Tunis et Kairouan

La manifestation Les Portes de la Médina ou Biben L’Mdina est de retour à Tunis et Kairouan dans une quatrième édition. Biben L’Mdina se tiendra du mercredi 4 au dimanche 5 mars 2026 à Kairouan et du 12 au 15 mars 2026 à Tunis.

À Kairouan, les activités sont prévues les 4 et 5 mars dans plusieurs espaces patrimoniaux, notamment le complexe culturel Assad Ibn Al Fourat, sur la place Bab El Jalladines et à la Zawia (mausolée) de Sidi Obeid al-Gharyani.

Le programme comprend un parcours culturel numérique, des installations interactives et des expériences immersives mobilisant des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle.

La seconde étape aura lieu dans la médina de Tunis du 12 au 15 mars. Un itinéraire culturel numérique reliera plusieurs sites historiques, dont la place de la Kasbah, le mausolée d’Abdallah at Turguman, le monument du Soldat inconnu, Bab Menara, la place du Château ainsi que le siège de l’Institut national du patrimoine à Dar Hussein.

Le parcours s’étend également à d’autres demeures historiques de la médina dont Dar Mohsen, Dar Essfaxia, Dar Lasram et Dar Rachidia.

Biben L’Mdina est organisée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP) et sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la manifestation se déroule durant le mois de Ramadan 1447 de l’Hégire, indique un communiqué du TICDCE.

L’événement vise à valoriser le patrimoine des médinas à travers des outils numériques contemporains et à encourager l’innovation technologique dans le domaine de la médiation culturelle. Les activités sont programmées en soirée, de 21h00 à minuit.

Tekiano