Le Goethe-Institut Tunis propose 2 événements au Ramadan 2026 : Mahfel Room 3.0 et littérature en VR

Le Goethe‑Institut Tunis présente deux rendez‑vous culturels d’exception, à l’occasion du mois de Ramadan 2026, conçus pour mettre en valeur la technologie et la créativité contemporaine tout en célébrant les héritages littéraires et artistiques.

Entre musique transdisciplinaire dans la Médina de Tunisie et expériences littéraires en réalité virtuelle, ces rendez-vous confirment la place du Goethe-Institut comme acteur clé de la scène culturelle tunisienne et maghrébine.

Mahfel Room 3.0 à la Médersa Bachia : immersion artistique au cœur de la Médina

Du 6 au 13 mars 2026, Mahfel Room 3.0 investira la Médersa Bachia, monument historique du XVIIIᵉ siècle situé dans la Médina de Tunis. Après deux éditions complètes en 2025, ce projet porté par Mushmoom Production en partenariat avec le Goethe-Institut Tunis revient avec une proposition artistique ambitieuse, à la croisée des disciplines.

Mahfel Room 3.0 explore la rencontre entre musique soufie, chant lyrique et électro expérimental, offrant une expérience immersive qui dépasse le simple format du concert. Performances scéniques, installations artistiques, ateliers et rencontres rythmeront cette semaine culturelle, pour créer un dialogue vivant entre tradition et modernité, et proposer une relecture contemporaine du patrimoine tunisien et méditerranéen.

L’ouverture se fera vendredi 06 mars avec le concert Electro Sufi Opera regroupant les artistes Dawan, Dali Chebil et Maram. Dimanche 8 mars sera consacré à un workshop De la résidence à la scène – Dawan et Dali Chebli.

Un autre workshop est prévu mardi 10 mars intitulé Documentation & Storytelling entre

patrimoine et culture assuré par Bechir Zayene. Un Voyage Sensoriel est proposé jeudi 12 mars par Yaensen & Jathb. Une expérience sensorielle, entre musique soufie live et

spiritualité.

La clôture vendredi 13 mars sera en entrée libre avec Finissage et Talk ‘Patrimoine en vie’. Une exposition d’installations immersives sera visible du 07 au 13 mars à la Médérsa Bachia gratuitement.

Les billets du Mahfel 3.0 sont disponibles le site Tunis Event.

La littérature en réalité virtuelle à la librairie Al Kitab

Du 13 au 15 mars 2026, de 21h00 à 23h30, le Goethe-Institut Tunis organise, en partenariat avec la Librairie Al Kitab, trois soirées dédiées à la littérature en réalité virtuelle à Mutuelleville.

Le programme met à l’honneur trois œuvres internationales majeures. « GoethesVR Faust » plonge le public dans une interprétation immersive du chef-d’œuvre de Johann Wolfgang von Goethe, offrant une exploration sensorielle des thèmes universels du texte.

« LOS360°VR », présenté notamment au Sundance Film Festival et à l’EFM Berlinale, propose une expérience introspective autour de la mémoire et de la disparition à travers une immersion panoramique.

Enfin, « Notes On Blindness », produit par ARTE, s’inspire du journal audio de John Hull pour explorer la perception au-delà de la vue, dans une approche profondément sensorielle.

Ces expériences brouillent les frontières entre lecture, performance et immersion technologique, renouvelant la manière d’aborder la littérature contemporaine.

L’entrée est libre et gratuite à la librarie AL Kitab Mutuelleville et les expériences seront proposées en allemand, anglais, français et arabe.

Ces deux événements culturels à Tunis s’inscrivent dans une dynamique d’ouverture et de collaboration avec les acteurs locaux, offrant au public des expériences immersives inédites au croisement de la musique, de la littérature et des nouvelles technologies.

