Le programme TACIR et FOCUS Gabès, lancent un appel à candidatures pour la résidence co-créative “Immersia’Fen 26″ ouvert aux créateur·rice·s émergent·e·s de toute la Tunisie en 10 jours pour créer avec les technologies immersives.

Les participants, accompagnés dans le cadre d’un projet co-créatif, verront leurs oeuvres présentée au Festival GABES Cinéma FEN 2026 pour une visibilité professionnelle et une montée en compétences.

Le programme TACIR est porté par l’Association du Multimédia et de l’Audiovisuel (AMAVI) une task-force dans le secteur des Industries Culturelles et Créatives, en partenariat avec des ambassades, des projets et des structures, dont le Fonds international pour la diversité culturelle de l’Unesco.

Les personnes qui peuvent candidater sont les Jeunes talents de toute la Tunisie ayant des « profils créatifs et tech » à savoir chaque concept artist / designer (produit, espace, image), modeleur-se 3D / textureur-se, développeur-se Unity VR, architecte, cinéaste / vidéaste / photographe, artiste narratif-ve (poète, écrivaine, scénariste…), spécialiste en communication multimédia et concepteur-rice de jeux vidéo.

Les candidatures gabésiennes sont fortement encouragées soulignent les organisateurs de cette résidence qui prévoient un parcours en immersion entre Gabès et Tunis avec ” TACIR’IMMERSIA “.

La phase 01 intitulée ” Les fondations sensibles ” aura lieu du 03 au 07 Avril 2026 à Gabès avec cinq jours destinés à l’idéation et à l’expérimentation.

Un mentorat en ligne pour ” Le fil conducteur ” aura lieu entre Avril et Juin 2026 en vue d’un accompagnement continu.

La phase 02 ” L’incarnation ” aura lieu en juin 2026 à Tunis pour une semaine de Prototype et de Finalisation.

Cette résidence invite à découvrir différentes technologies d’immersion visuelle et narrative en trois volets à savoir la Réalité Virtuelle (VR) qui permet de créer des mondes interactifs où le spectateur devient acteur, le Vidéo Mapping qui est une technique utilisée pour projeter des images sur des surfaces, révélant la poésie des espaces et la Vidéo 360° qui offre une expérience enveloppante qui transporte le public au centre de l’action.

La présence est obligatoire aux deux phases et au mentorat pour assurer un travail collaboratif jusqu’à la finalisation sachant que la date limite pour postuler est avant le 15 mars à minuit.

Tekiano ave TAP