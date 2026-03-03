Les universités privées tunisiennes à la conquête de l’Afrique centrale via le Forum tuniso-congolais 2026

La 4ème édition du Forum tuniso-congolais des universités et centres de formation professionnelle privés tunisiens se déroulera du 13 au 15 avril 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Cet événement est organisé à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Kinshasa.

Selon le CEPEX, ce forum vise à renforcer l’internationalisation des établissements tunisiens d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, tout en consolidant le positionnement académique de la Tunisie en Afrique centrale. Il vise à promouvoir l’expertise tunisienne dans le domaine de l’éducation privée et développer de nouveaux partenariats stratégiques sur le continent africain.

Le programme de cette mission économique et académique prévoit l’organisation de rencontres professionnelles B2B entre institutions tunisiennes et congolaises, afin de favoriser la conclusion d’accords de coopération et d’échanges.

Les participants prendront également part à la Semaine de la science et des technologies à Kinshasa, un rendez-vous majeur du secteur éducatif et scientifique local.

Des visites institutionnelles et professionnelles sont également programmées auprès d’acteurs clés de l’enseignement supérieur privé en République démocratique du Congo.

Ces échanges permettront d’explorer les opportunités de collaboration dans les domaines de la formation, de la mobilité étudiante, de la recherche appliquée et du développement de filières adaptées aux besoins du marché africain.

À travers cette initiative, le CEPEX confirme sa stratégie de diversification des exportations tunisiennes, en misant sur le secteur des services éducatifs comme levier de rayonnement international. L’Afrique subsaharienne, et particulièrement l’Afrique centrale, représente un marché à fort potentiel pour les universités et centres de formation tunisiens.

Les établissements et entreprises tunisiennes souhaitant participer à ce forum tuniso-congolais 2026 sont invités à confirmer leur inscription via le site officiel du CEPEX, au plus tard le 10 mars 2026.

Pour plus d’informations, consultez le site du Centre de Promotion des Exportations CEPEX https://www.e-cepex.tn/ et la page Facebook CEPEX.TUNISIE.

