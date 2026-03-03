Météo en Tunisie : temps nuageux, pluies éparses sur le nord-ouest

La Météo en Tunisie un affiche un temps partiellement nuageux, mardi 03 mars 2026 sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront plus denses, l’après-midi, sur le Nord-ouest avec des pluies éparses.

Vent de secteur Sud-est relativement fort à localement fort près des côtes et sur le Sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera très agitée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés dans les zones côtières et sur les hauteurs Ouest et entre 23 et 27 degrés dans le reste des régions.